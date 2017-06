TV Skyline beim Confed Cup 2017

Beim Confed Cup in Russland sind viele Spezialkameras im Einsatz. Etliche davon installierte und lieferte TV Skyline im Auftrag des Host Broadcasters.

TV Skyline ist beim Confed Cup auf mehreren Levels aktiv. So ist der Ü-Wagen Ü7 des Unternehmens im Auftrag des Host-Broadcasters für die Produktion des Weltsignals aller Fußballspiele des Cups verantwortlich, die in Moskau stattfinden. Aber TV Skyline ist ja auch Hersteller und Verleiher von Spezialkameras und in dieser Funktion lieferte das Unternehmen zahlreiche Kameras an den Host-Broadcaster und an andere Dienstleister, die diese Kameras nun in den Stadien einsetzen.

Confed Cup in Russland

Der Confed Cup findet in vier Stadien in Russland statt und gilt unter vielen Aspekten als Generalprobe für die kommende Fußball-WM (siehe auch Report über ARD/ZDF-Berichterstattung).

Eine der technischen Besonderheiten besteht beim Confed Cup darin, dass er komplett in 3G realisiert wird. Produktionsformat ist 1080p50, aber einige Teile werden auch in UHD produziert, zudem wird auch HDR erprobt. Fürs kommende Jahr denkt der Host-Broadcaster wohl auch über UHD-/HDR-Aufzeichnung in größerem Maßstab nach, was angesichts der Neuheiten in diesem Bereich natürlich auch naheliegt.

Der Confed Cup wird im Stadion von Spartak Moskau, im Fischt Stadion in Sotschi, im Krestowski Stadion in Sankt Petersburg und in der Kasan Arena in Kasan ausgetragen. Das International Broadcast Center (IBC) des Confed Cups befindet sich in Sankt Petersburg. Bei der WM im kommenden Jahr wird dann in 12 Stadien und elf Städten gespielt und das IBC ist in Moskau angesiedelt.

Spezial-Kamerasysteme von TV Skyline beim Confed Cup

In allen Stadien des Confed Cups wird Technik von TV Skyline eingesetzt.

Im einzelnen sind das die folgenden Systeme: QubeCam 1 und 2 sind kompakte Remote-Kameras von TV Skyline mit Motion-Control-Option. Diese werden beim Confed Cup ebenso genutzt, wie auch die fernsteuerbaren Schwenk/Neigeköpfe des Typs GentleMote, die mit klassichen Broadcast-Kamerasbestückt werden können.

Bekannt ist TV Skyline auch für sein In-Goal-Kamerasystem, das dank seines speziellen Objektivs extrem verzerrungsarme Bilder aus der Torperspektive bietet. SportsCam ist eine Remotehead-Kamera mit großem CMOS-Sensor, die sehr lichtstark und rauscharm ist. Auch 4K-Kameras hat TV Skyline im Programm, die man etwa für Beauty-Shots einsetzen kann.

Wo die Spezialkameras im Einsatz sind

Als Torkameras werden die In-Goal-Systeme genutzt, die aus den extrem kompakten, von LMP gefertigten HD1200-Kameras, jeweils mit speziell angepasstem Objektiv bestehen.

Die Tactical-Cams, die einen Überblick über das gesamte Spielfeld bieten, sind auf GentleMote-Köpfen montiert.

Tunnel-Cams zeigen die Spieler, unmittelbar vor dem Spiel bei den allerletzten Vorberietungen und beim Einlauf ins Stadion. Um das ins Bild zu setzen, sind in den Spielertunnels QubeCams im Einsatz. Auch die Bilder von den Pressekonferenzen zeichnen QubeCam2-Kameras auf, die zudem via IP aus dem IBC in Sankt Petersburg ferngesteuert werden.

Auch die Kommentatorenplätze hat TV Skyline mit speziellen Kameras ausgerüstet. Beim Confed Cup ist die Anzahl der Kommentatoren-Cams, die im Einsatz sind, noch relativ überschaubar, bei der WM wird TV Skyline jedoch 80 Kameras für diesen Bereich liefern.

Beauty-Shots, die das ganze Stadion zeigen, werden mit kompakten 4K-Kameras realisiert, die vom Hersteller IO Industries stammen und die TV Skyline in sein Setup integriert hat. Weitere Outdoor-Beauty-Shots, die zusätzlich zum Stadion jeweils noch die Atmosphäre der Austragungsorte einfangen, werden ebenfalls in 4K mit diesem Kameratyp realisiert. Das diese Outdoor-Kameras räumlich deutlich abgesetzt sind, werden sie über drahtlose Richtfunk- und Glasfaserstrecken angebunden.

Damit die Installation und Betreuung aller Spezial Kameras vor Ort reibungslos ablaufen, hat TV Skyline feste Teams vor Ort in den Stadien im Einsatz. Für die WM im kommenden Jahr ist es geplant, dass jeweils ein Mitarbeiter fest einem Stadion zugeordnet ist, die restlichen Teammitglieder aber für Rigging-Aufgaben undKamerabetreuung zu den jeweils aktiven Spielstätten reisen.

Technische Herausforderungen

Die Festlegung auf 3G als Signalstandard und auf 1080p50 als Produktionsformat, macht die Signalführung und -abgabe insgesamt deutlich komplexer und aufwändiger. So müssen die Ü-Wagen während des Confed Cups 36 Signale in 3G/1080p abgeben und 24 weitere in HD/1080i, plus Ton in Dolby 5.1. Dazu müssen die Fahrzeuge erstmal in der Lage sein und die entsprechende Ausrüstung aufweisen.