Antenna Hungária nutzt Lawo-Equipment für Live-Broadcast

Antenna Hungaria produzierte die Live-Übertragung der Schwimm-Weltmeisterschaften mit Lawo-Equipment.

Mit einer Flotte von 13 Fahrzeugen ist Antenna Hungária als Medienunternehmen, Pay-TV-Broadcaster und Produktionsdienstleister das führende Unternehmen für Außenübertragungen in Ungarn. Bis zum 30. Juli 2017 fanden in Budapest und Balatonfüred am Plattensee die Fina Schwimm-Weltmeisterschaften statt, bei denen Antenna Hungária seine gesamte Flotte einsetzte, um den World-Feed und Inhalte für lokale Sender zu produzieren.

Lawo meldet, dass nach dem technischen Upgrade bestehender Ü-Wagen und dem Neubau von zusätzlichen Fahrzeugen, nun alle Antenna-Trucks mit Audio-Produktionsmischpulten und/oder weiterem Equipment von Lawo ausgestattet seien. Mit den nun erfolgten technischen Upgrades sind bei Antenna Hungaría nun insgesamt fünf Pulte des Typs mc²36 und drei mc²56 im Einsatz. Alle Ü-Wagen nutzen zudem VSM als Control- und Monitoring-System für die einheitliche, übergeordnete Steuerung.

Die Schwimm-Weltmeisterschaften 2017 gehörten in diesem Jahr zu den weltweit größten Sportveranstaltungen, sie waren für Ungarn das größte Sport-Event, das je in diesem Land stattfand.

Über einen Zeitraum von 17 Tagen traten fast 3.000 Athleten in sechs Disziplinen und in 75 Einzel-Events gegeneinander an – eine Herausforderung für die Organisatoren, die durch eine verkürzte Vorbereitungszeit von vier Jahren zusätzliche Belastungen mit sich brachte. Die Wettkämpfe fanden an fünf symbolträchtigen Locations statt, was jedem Event noch zusätzlichen Glanz verlieh. Schwimmen und Tauchen wurden in einem neuen, hochmodernen Gebäude in Budapest abgehalten: der Dagály-Schwimm-Arena, die einer der wichtigsten Austragungsorte der Fina-Weltmeisterschaften war.

Das jüngste Mitglied der Antenna-Flotte nahm eine zentrale Stellung beim Host-Broadcasting ein: Ausgestattet ist das Fahrzeug mit 16 Kameras und einem Lawo mc²56 Audiomischpult, konfiguriert ist es mit drei DSP-Karten und 18 Madi-Ports. Alle Komponenten der Audio-Infrastruktur seien über Ravenna in ein IP-Netzwerk eingebunden, was umfangreiche Flexibilität auch bei weiten Entfernungen erlaube, so Lawo.

Zoltan Tihanyi, Senior Audio Manager bei Antenna Hungária, lobt die »Zuverlässigkeit und Flexibilität«, sowie die »vielen Möglichkeiten hinsichtlich Systemintegration« der Lawo-Systeme. Außerdem vereinfache die umfassende Ausstattung mit Lawo-Equipment die Arbeit der Ü-Wagen-Teams. So könnten sie die Lawo-Workflows einfach in die tägliche Arbeit integrieren, was die Setup-Zeiten enorm reduziere.

Tihanyi ergänzt: »Wir verwenden Lawo-Mischpulte nicht nur für Sportübertragungen, sondern für die unterschiedlichsten Produktionen: Unterhaltungsshows, Musicals, Theateraufführungen oder Multitrack-Recording. Was ich dabei an den Lawo-Konsolen besonders schätze, ist ihr Klang und die einfache Bedienung.«