Adobe Creative Cloud für Teams – wie nutzen Profis die Vorteile?

Bei der Erstellung komplexer VR Inhalte kommt es auf ein gut funktionierendes Team und perfekte Workflows an. Ole Leifels, Inhaber von Kubikfoto3 aus Bremen, hat die Arbeit in seinem Interaktiv-Studio auf Creative Cloud für Teams umgestellt. Welche Vorteile sich daraus für ihn ergeben, berichtet er hier.

Was macht ihr genau?

Ole Leifels: Wir verbinden audiovisuelle Medien zu virtuellen Erlebnissen. Dabei kommt alles zusammen, Audio, Video, Grafik, Design und Programmierung.

Welche Rolle spielt da Creative Cloud für Teams?

Ole Leifels: Zum einen brauchen wir für unsere Projekte mit vielen Teilaufgaben die jeweils besten Tools … Photoshop CC, Premiere Pro CC, After Effects CC und und und. Genauso wichtig ist aber auch ein Team, das verlässlich zusammenarbeiten und sich ohne Versionsprobleme austauschen kann. Wir machen das mit Creative Cloud für Teams.

Wie funktioniert das konkret?

Ole Leifels: Eine Spezialität von Creative Cloud für Teams ist die Team Project Funktion. Damit können verschiedene Cutter parallel an einem Projekt arbeiten.

Für die Vorauswahl und den groben Schnitt der Videos nutzen wir Premiere Pro CC. Die Schnittdaten lassen sich anschließend leicht in After Effects CC importieren, wo die eigentliche Bearbeitung inklusive Farbkorrektur stattfindet. Auch in Photoshop CC erzeugte Elemente und die in Audition CC bearbeiteten Tonspuren werden hier hinzugefügt. Für uns ist vor allem die gute Integration der CC-Anwendungen untereinander hilfreich.

Dein Fazit …?

Ole Leifels: Die Erstellung von interaktiven VR-Inhalten kann extrem komplex sein, Creative Cloud für Teams macht es uns deutlich leichter. Das liegt zum einen an der guten Integration der CC-Anwendungen, aber auch an der einfachen Lizenzverwaltung.

