Plazamedia baut komplett IP-basiertes Sendezentrum

Plazamedia investiert in eine komplett IP-basierte neue Infrastruktur seines Sendezentrums. Die Inbetriebnahme soll zur neuen Bundesliga-Saison erfolgen.

Am Firmenstandort in Ismaning bei München baut Plazamedia derzeit ein komplett IP-basiertes Sendezentrum auf. Dazu investiert das Unternehmen in eine skalierbare Infrastruktur mit einem enormen Gesamtdatendurchsatz von bis zu 6,4 Terabit pro Sekunde. Das neue Sendezentrum wurde von Plazamedia selbst geplant und wird unter Einsatz von Technologien der Broadcast-Spezialisten Nevion aus Norwegen und Lawo aus Deutschland umgesetzt. Als Systemintegrator ist bei diesem Projekt SonoVTS im Boot.

Das Sendezentrum soll zur neuen Bundesliga-Saison 2018/2019 seinen Betrieb aufnehmen.

Plazamedia kann auf eine mittlerweile mehr als 40jährige Firmengeschichte zurückblicken. Die Wurzeln liegen in der klassischen TV-Produktion, aber mittlerweile produziert, managt, archiviert und distribuiert Plazamedia Medieninhalte auf unterschiedlichsten Plattformen, so zählen neben klassischen Broadcastern auch Multiplattform-Inhaltsanbieter wir Sport1, oder etwa auch Amazon Music und Dazn zu den Kunden.

Insgesamt setzt das Unternehmen stets auf moderne Technologien und konnte etwa schon vor rund zehn Jahren komplett file-basierte Workflows für Studioproduktion, Aufzeichnung, Postproduktion, Archiv und Sendeabwicklung abbieten (siehe Bericht aus 2009 über das eCenter von Plazamedia). Dementsprechend hoch ist der Anspruch an das neue Sendezentrum: Es soll das modernste und leistungsfähigste seiner Art in Europa werden.

Grundlegende Neuausstattung

Herzstück des 800 qm großen Sendezentrums ist ein VSM-Broadcast-Steuerungssystem von Lawo. Damit lassen sich innerhalb des voll redundant aufgebauten Systems die Benutzeroberflächen und Bedienteile nahezu uneingeschränkt frei konfigurieren und so an die verschiedensten Anwendungsgebiete und Arbeitsabläufe von Plazamedia effizient anpassen. Eine IP-basierte Zentralkreuzschiene übernimmt dabei die Synchronisation von Signalen und verteilt sie in Multifunktionsräume, in denen sich je nach Anforderung unterschiedliche Funktionen modular zusammenführen lassen, so können etwa Live-Sendeabwicklung, Grafik und Vertonung projektbezogen in einem Raum konzentriert werden.

Das neue Sendezentrum ist auf zwei Stockwerke verteilt, es besteht neben dem Hauptschaltraum und der eigentlichen Sendeabwicklung, aus vier großen Multifunktionsräumen, sowie sechs kleineren Multifunktionsräumen.

Bei Bedarf kann die Zahl der großen Räume auf sieben erweitert werden, die Zahl der kleineren Räume kann auf bis zu zehn erhöht werden.

Das neue Sendezentrum verfügt über 70 eingehende und 40 ausgehende Sendeleitungen, die jederzeit flexibel erweitert werden können. Die zentrale Kreuzschienentechnologie mit einer Videokreuzschiene mit 500 Ein- und Ausgängen sowie einer Audiokreuzschiene mit 6.000 Ein- und Ausgängen übernimmt die gesamte Signalverteilung und das Signal-Processing.

Die neue, frei skalierbare Technologie ersetzt die bisherigen 17 Kreuzschienen des alten Sendezentrums.

Ein KVM-Router ermöglicht den direkten Zugriff auf alle Rechner, 38 IP-basierte, frei schaltbare Multiviewer sorgen für das Monitoring im Sendezentrum.

Flexible Zuweisung von Technik und Funktionalität zu den Bedienräumen und Arbeitplätzen

Aktuell werden die drei zentralen Serverräume und die einzelnen Arbeitsplätze mit über 60 km Glasfaser- und Kupferkabel vernetzt. Im Ergebnis können dann alle Arbeitsschritte von der Sendeabwicklung über die Grafik bis hin zur Vertonung von jedem beliebigen Arbeitsplatz in einem der Multifunktionsräume abgewickelt werden. Die Mitarbeiter müssen dazu lediglich noch bei ihrer Anmeldung am Arbeitsplatz das von ihnen benötigte Aufgabenprofil wählen. Die Rüstzeiten zwischen den Produktionen reduzieren sich auf ein Minimum.

Skalierbare Sendeautomation mit Cloud-Komponenten, neue Streaming-Plattform

Mit ihrer Sendeautomation bietet Plazamedia ihren Kunden ein breites Spektrum von komplexen Live-Produktionen bis hin zu einfachen, cloud-basierten Playouts. Hier vertraut Plazamedia weiterhin dem langjährigen Partner SAM (jetzt Grass Valley), setzt aber auf eine moderne virtuelle Server- und NetApp-Speicher-Infrastruktur von Cisco mit einer effizienten Mischung von On-Premise- und Cloud-Komponenten.

Das neue Sendezentrum ermöglicht ein kundenorientiertes Produktions-, Workflow- und Media-Asset-Management von der Remote-Produktion bis zum Cloud-Archiv. Hierzu hat Plazamedia auch hier das Konzept auf einer Kombination aus »noch notwendigen« On-Premise-Systemen und cloud-basierten Services aufgebaut. Sie bilden zukünftig die Grundlage für Highlight-Produktionen während einer Live-Übertragung und die Verarbeitung sowie Verwaltung der damit verbundenen hohen Datenmengen auf dem Plazamedia-Campus. Gleichzeitig können die Kunden so jederzeit via Cloud auf ihre Produktions- und Archivdaten zugreifen.

Besonderes Augenmerk wird auf die bestmögliche Optimierung der Streaming-Qualität und -kapazitäten gelegt. Hierzu wird Plazamedia die schon vorhandene Streaming- und OTT-Delivery-Plattform komplett erneuern und ausbauen. Zukünftig kann hier mit noch mehr Event-Streams parallel gearbeitet, live vertont und in optimierter Qualität live ausgespielt werden. Vom Nutzer soll das Ergebnis als Broadcast-Qualität wahrgenommen werden, so Plazamedia.

Ein Multi-CDN (Content Delivery Network), wenn erforderlich mit Rechtemanagement, sorgt für kostengünstige und qualitativ hochwertige Verteilung der Streams. Plazamedia ermöglicht es den Kunden zudem, durch die Bereitstellung der erforderlichen Metriken die Qualität dieser Streams aus Sicht ihrer Endkunden zu überwachen.

Redundanz, Betriebssicherheit

Für maximale Ausfallsicherheit wurden sämtliche Komponenten der Infrastruktur mehrfach redundant aufgebaut, von der Stromversorgung über die Klimaanlagen bis hin zur Datenanbindung und -verarbeitung, erklärt Plazamedia. Die umfassend erneuerte Hardware des Sendezentrums ist UHD-ready, IP-basiert und bereits auf die großen Datenmengen ausgelegt, die bei Produktion und -verwaltung zukünftiger Übertragungsstandards anfallen werden.

Einzigartiges Sendezentrum

Jens Friedrichs, Vorsitzender der Geschäftsführung von Plazamedia: »Bei Plazamedia heißt es zukünftig: ‚Geht nicht, gibt’s nicht’: Wir haben unser neues Sendezentrum auf maximale Flexibilität und Skalierbarkeit ausgelegt. Damit können wir zukünftig IP-basiert ein deutlich höheres Volumen an Projekten als bisher parallel, auch kurzfristig — und mit günstigeren Betriebskosten realisieren. Bei unserer Planung und der Umsetzung haben wir von Anfang an auf eine enge Zusammenarbeit unserer Spezialisten mit unseren Industriepartnern gesetzt. Das Ergebnis ist eine exklusive Systemlösung, die es so in keinem anderen Sendezentrum gibt.«

Eckdaten im Überblick: