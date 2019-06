Qvest Media überträgt »Sky Sport Summit«

Der »Sky Sport Summit« ist eine Veranstaltung für Brancheninsider und Partner von Sky. Sky überträgt einen Live-Stream von drei ausgewählten Panel-Diskussionen mit Qvest.Cloud.

Auf Basis der Qvest.Cloud wird Qvest Media die Panel-Diskussionen des »Sky Sport Summit« im Netz live übertragen. Der »Sky Sport Summit« ist eine Veranstaltung, bei der Branchenexperten zu Erfahrungen und technischen Zukunftstrends im Live-Sport diskutieren und sich austauschen. Der Veranstalter Sky Deutschland wird für die Live-Übertragung von drei Panel-Diskussionen ein Ready-to-use-Paket von Qvest Media nutzen, das der Dienstleister innerhalb seiner Produktlinie Qvest.Cloud Go anbietet: Q.Live.

Während der Veranstaltung sollen die Panel-Diskussionen »Beautiful World Of Sports«, »Digital Transformation: The Technology and the Business Decision behind it« und die »Keynote Conversation: The Story behind eSports« mit dem Paket Q.Live als Live-Stream übertragen werden.

Ohne nennenswerten zeitlichen Vorlauf lassen sich mit Qvest.Cloud Go einsatzfertige Produktions- und Distributions-Setups für verschiedene Medienanwendungen wie Live-Produktion, Postproduktion, Archivierung oder Channel-Playout in einer Multicloud-Umgebung anwenden und beliebig skalieren. Anstelle einer lokal aufgebauten Produktionsumgebung lassen sich Live-Events mit den in Q.Live konfektionierten und untereinander integrierten Cloud-Applikationen Make TV (Live Video Cloud für Master Control und Live-Distribution), Easy Live (Bildmischung und Clipping) sowie Singular Live (Grafik und Animation) im nahtlosen Zusammenspiel cloud-basiert produzieren.

Die Vorteile von Q.Live für Produktions- und Event-Dienstleister liegen aus Sicht von Qvest auf der Hand: Außer der EB-Technik vor Ort muss keine weitere, eigene Medientechnik und -software mehr für Event-Produktionen vorgehalten werden. Es genügen ein herkömmlicher Breitband-Internet-Zugang, Laptops sowie ein Qvest.Cloud-Account für die jeweilige SaaS-Lösung wie Q.Live. Diese hohe Flexibilität in der Nutzung der Qvest.Cloud-Go-Pakete senkt damit nicht nur die Produktionskosten, sondern verleiht Produktionsfirmen Agilität und Geschwindigkeit in der Abwicklung ihrer Aufträge, so der Anbieter.

Der »Sky Sport Summit« findet am 27.06.2019 bei Sky Deutschland in Unterföhring statt.