Media Broadcast: 5G Use Cases beim Arena Summit

Beim kommenden Arena Summit stellt Media Broadcast 5G Use Cases vor — mit den Partnern Haivision, Sony und Microsoft.

Media Broadcast präsentiert innovative Anwendungsfälle in privaten 5G-Campusnetzen für Stadien, Arenen und größere Event Locations beim Arena Summit am 13. und 14.9.2023 in Frankfurt vor. Zu den vielfältigen Use Cases gehören nicht nur die professionelle TV-Produktion und die sogenannte Fan-Kamera, sondern auch eine KI-gestützte Personen- und Gefahrenerkennung.

In einem Vortrag erläutert Daniel Wolbers, 5G-Experte von Media Broadcast, welche Vorteile private 5G Netze für Stadien und Arenen bieten, wie Anbieter von Event Locations von »5G Pay as you Use« profitieren und welche Applikationen in ein privates 5G-Netz integriert werden können.

Media Broadcast wird beim Summit aber auch ganz praktisch zeigen, welche 5G-basierten Anwendungen schon jetzt in Stadien und Arenen sowie Veranstaltungshallen umsetzbar sind. Dazu können Besucher vor Ort vier konkrete Use Cases am Stand von Media Broadcast und im Frankfurter Stadion praxisnah erleben.

Professionelle TV-Produktion über 5G-Campusnetze

Gemeinsam mit ihren Partnern Haivision und Sony demonstriert Media Broadcast die Möglichkeiten, drahtlose Kameras in ein privates 5G-Campusnetz einzubinden. Mithilfe von nur einer 5G-Antenne lassen sich Kameras in jedem Bereich des Stadions einsetzen. Sie können damit als zusätzliche Position für die Produktion oder für die Beistellung der jeweiligen Rechteinhaber dienen. Das 5G-Netz bietet dabei größtmögliche Flexibilität in Hinblick auf Änderungen, die sich während des Spiels ergeben, so Media Broadcast.

Mitten im Geschehen über die Fan-Kamera

Die Fan-Kamera produziert Bilder inmitten der Fans, wodurch neue Perspektiven für die Übertragung emotionaler Bilder entstehen. Die Bilder aus der Sicht der Fans können als Beitrag für die Fangemeinde oder als additive Kameraposition für die TV-Ausstrahlung genutzt werden. Zusammen mit dem Kooperationspartner Sony zeigt Media Broadcast, wie die einzigartige Stimmung im Stadion über die Fan-Kamera eingefangen und über das private 5G-Campusnetz übertragen werden kann.

KI-gestützte Personen- und Gefahrenerkennung

In Stadien und großen Veranstaltungsflächen spielt die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher eine wichtige Rolle. Mithilfe eines 5G-Netzes lassen sich Aufnahmen von Überwachungskameras und Body-Cams in Echtzeit auswerten und tragen damit zur Sicherheit bei. Die Auswertung der Bilder ermöglicht es beispielsweise, aktuelle Wartezeiten für die Fans zu messen oder automatisiert Gefahren wie unerlaubte Gegenstände zu erkennen. Die Auswertung erfolgt über MS Azure, das Cloud-Portal des Kooperationspartners Microsoft.