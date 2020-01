CBC arbeitet mit Make.TV

CBC setzte Make.TV in der Dschungelcamp-After-Show »Die Stunde danach« ein, um damit Videobeiträge von Gästen rund um den Globus in die Sendung einzubinden.

CBC setzte die Live-Video-Cloud von Make.TV für die Live-Talkshow »Ich bin ein Star… Holt mich hier raus – die Stunde danach« ein.

Die Sendung läuft seit 2018. RTL erkannte damals Potenzial einer After-Show und begann mit der Produktion und Ausstrahlung aus dem Kölner Studio. Im vergangenen Jahr zog die nächtliche Live-Talkshow durchschnittlich 2,29 Millionen Menschen an.

In »Die Stunde Danach« gaben jeweils drei prominente Gäste exklusive Einblicke in das Geschehen rund um die Kandidaten. Mit Hilfe von WebRTC (des Web Real-Time Communications) der Live Video Cloud von Make.TV wurden Experten aus verschiedenen Bereichen sowie Freunde und Partner der Teilnehmer über einen Live-Feed eingebunden. Sie sollten das Verhalten der Dschungelcamp-Teilnehmer einordnen und erklären.

Die Übertragungssteuerung der verschiedenen Live-Streams wurde von der CBC-Redaktion mit der Multiview-Funktion der Live-Video-Cloud verwaltet.

»Indem wir Live-Feeds von Freunden, Partnern und Familie sowie Experten vor Ort in das Format der Sendung einbringen, können wir unseren Fans exklusive Einblicke ihrer Lieblingspromis gewähren«, sagt Mido Fayad, Director Production & Broadcast Operation bei CBC. »Mit der Live-Video-Cloud musste unser Produktionsteam lediglich einen URL-Link an entfernte Teilnehmer senden, um eine Live-Video-Übertragung zu starten. So konnten wir vermeiden, SNG-Fahrzeuge einzusetzen, und die Teilnehmer mussten auch keine spezielle App herunterladen.«

»Diese Show hat in Deutschland eine sehr starke Anziehungskraft und zieht viele Zuschauer an, daher freuen wir uns, dass unsere Lösung für ein entscheidendes Element des Formats der Show eingesetzt wird«, sagt Andreas Jacobi, Mitbegründer und CEO von Make.TV. »Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Cloud-Infrastruktur die Produktion weiterentwickelt und den Betreibern einen unkomplizierten, flexiblen und kosteneffizienten Ansatz für das Live-Videomanagement bietet, ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen.«

Die Live-Video-Cloud von Make.TV öffnet Wege für die gemeinsame Nutzung von Videos durch Autoren, Produzenten, Programmierer und Werbetreibende in einem Umfang, einer Geschwindigkeit und einer Relevanz, die bisher nicht möglich waren. Sie macht es einfach, Inhalte schnell zu erwerben, Fernproduktionen zu handhaben und Inhalte über Rundfunk-, Online- und soziale Mediennetzwerke bereitzustellen.