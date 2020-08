Virtual Production Showcase

Im »Virtual Production Set«-Showcase präsentierten diverse Partner eine dynamische Kulisse für eine Vielzahl von Produktionen, z.B. Serien, Filme, Entertainment Shows, Firmenveranstaltungen und Virtuelle Events.

ETC und MMC Studios haben einen informativen Event organisiert, um ihre Kunden über die neuesten Technologien und Produktionsprozesse für die erfolgreiche Umsetzung von Virtual Productions und -Events zu informieren. Am 30. und 31. Juli 2020 präsentierten die Kooperationspartner MMC Studios, LAVAlabs Moving Images und Entertainment Technology Concepts GmbH im MMC Studio 32 in Köln ihren Showcase.

Als Full-Service-Dienstleister bietet Entertainment Technology Concepts (ETC-Europe) maßgeschneiderte schlüsselfertige Lösungen für Messen und Live-Events, Film- und TV-Produktionen, Konzerte und Tourneen sowie Festinstallationen. Der Eventsektor steht derzeit nahezu still, aber ETC-Europe hat eine steigende Nachfrage nach alternativen Lösungen wie der virtuellen Produktion von Events oder der Verwendung virtueller Hintergründe für Film- und Fernsehproduktionen festgestellt. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Film- und TV-Produktion verfüge ETC-Europe über das Know-how und die erforderlichen Technologien, um dieser Nachfrage gerecht zu werden, so der Anbieter.

MMC Studios betreibt das Coloneum in Köln, eines der größten und modernsten Fernseh- und Filmstudios Europas. Die MMC Studios Köln sind mit ihrer Studioinfrastruktur und ihren Produktions- und Postproduktionstechnologien einer der führenden Full-Service-Anbieter für Entertainment Shows, TV-Serien und Filmproduktionen in Deutschland.

Der digitale Content wurde von LAVAlabs bereitgestellt, einem multidisziplinären Kreativ-Studio für Visual Effects, Animation und Motion Graphics mit Sitz in Düsseldorf, Stuttgart und Frankfurt. Das Team aus VFX Artists und Producern arbeitet auf höchstem Niveau. Mit über acht Jahren Erfahrung bei der Produktion von erstklassigen VFX, 3D Animationen, Motion Design und Pre-Visualisierungen für den Werbe- und Spielfilmmarkt sowie Live Media-Installationen waren sie der perfekte Partner für dieses Projekt, so die Veranstalter.

»Eine Vielzahl kreativer und technologischer Aspekte müssen zusammen passen, um diese Art von Produktionen zu inszenieren. So etwas nimmt man nicht einfach aus dem Regal. Bei ETC-Europe verfügen wir jedoch über das spezialisierte interne Know-how, um alle wichtigen Technik-Komponenten zusammenzubringen«, kommentiert Alexander Klaus, Geschäftsführer bei ETC-Europe. »Mit unseren Partnern in diesem Projekt wollten wir sowohl Kunden über die Möglichkeiten informieren, die Virtual Productions bieten, als auch das Bewusstsein für die technologische Komplexität schärfen, die entsteht, wenn alle Aspekte, wie Content, Tracking, LED, Beleuchtung, Kamera und Streaming zusammen spielen sollen.«

»Die MMC Studios sind der Hot Spot für jede Art von Bewegtbild-Produktion in Deutschland. Daher schien es am besten, eine echte Live Demo in unseren Kölner Studios zu organisieren, mit einem kompletten Virtual Production Setup und einer Schauspielerin, die Szenen im Set spielt«, kommentiert Jens Wolf, Geschäftsführer der MMC Studios. »Die Partnerschaft mit ETC-Europe für diese Veranstaltung war für uns ein logischer Schritt. Während wir die Location, die Studioinfrastruktur und die Produktionstechnik bereitgestellt haben, hat ETC-Europe sein technisches Equipment und erfahrene Techniker eingebracht.«







»Für dieses Setup haben wir das verwendet, was wir normalerweise für unsere Kunden verwenden oder empfehlen würden, es zu nutzen. Es sind Equipment und Software, mit denen wir vertraut sind und denen wir vertrauen«, ergänzt Alexander Klaus. »Wir haben eine langjährige Beziehung zu ROE Visual und wissen, dass ihre Produkte eine sehr stabile und hervorragende Leistung aufweisen. Das ist genau das, was man in der komplexen Umgebung eines Virtual Production Sets benötigt. ROE Visual hat uns auch sehr dabei unterstützt, das Zusammenspiel zwischen der LED-Wand, dem Prozessor und den Kameraeinstellungen einzurichten. Es ist sehr wichtig, dass diese Einstellungen perfekt passen, und der Support und das Know-how unseres LED-Lieferanten waren hier von größter Bedeutung.«

Die Nutzung eines Virtual Production Sets kann nicht nur die Kosten für die On-Location-Dreharbeiten und die Zeiten in der Postproduktion verringern, sondern auch die Leistung der beteiligten DarstellerInnen fördern. Die Schauspielerin Neshe Demir erklärt: »Man befindet sich direkt in der richtigen Umgebung, die in der Szene dargestellt ist, sodass man sie sich nicht vorstellen muss. Mein Körper stellt sich mit den Bewegungen gleich darauf ein. Ich denke, dass ich dadurch viel natürlicher spiele.«

Für das Set in den MMC Studios wurde eine 96 m² große LED-Wand, bestehend aus 416 ROE Visual Diamond DM2.6-LED Panels, verwendet. Diese wurde für die Dreharbeiten genutzt, da hierfür ein sehr kleiner Pixelabstand erforderlich war. Um die größeren Objekte in eine virtuelle Welt zu bringen, wurde zusätzlich eine größere LED-Wand mit knapp 22 x 10 Metern Fläche verwendet, die aus 288 ROE Visual Carbon CB5-Panels bestand. Eine zusätzliche dynamische Beleuchtung sowie gewünschte Reflexionen wurden für den Dreh mit Hilfe einer geflogenen LED-Decke aus 45 CB5-Panels der Carbon-Serie erzeugt, um den Realismus und die Präzision beim Dreh noch zu steigern.