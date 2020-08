Cricket-Livestreaming mit Aja Helo

Aja Helo Encoder waren im Einsatz, um ein Cricket-Turnier in Südafrika per Livestreaming zu den Fans zu bringen.

Cricket gehört zu den beliebtesten Sportarten. Dem Außenstehenden ohne Cricket-Sozialisation mag sich der Reiz dieser Sportart nicht immer erschließen, aber weltweit betrachtet hat Cricket zahlreiche Fans, insbesondere in den Commonwealth-Staaten. Wie bei den meisten Sportarten sind derzeit aber auch beim Cricket keine Zuschauer am Feld möglich. Live-Streaming ist daher unerlässlich geworden, um die Verbindung zu den Fans aufrechtzuerhalten.

Zu Beginn dieses Sommers hat Cricket Südafrika ein neues 3-Team-Cricket-Format (3TC) eingeführt, bei dem PT SportSuite, Partner von AWS (Amazon Web Services) und Entwickler eines modularen digitalen Mediensystems für Sportorganisationen – die Berichterstattung über das Ereignis dem Remote-Publikum zugänglich macht. PT SportSuite stellte dabei drei Aja Helo H.264-Streamer/Recorder und andere Dienste zur Verfügung und lieferte einen Live-Feed des ersten 3TC-Spiels an eine Fan-Microsite, die speziell für dieses Ereignis entwickelt wurde.

Die Veranstaltung, die im Juli am Internationalen Nelson-Mandela-Tag im SuperSport Park in Centurion, Südafrika, stattfand, bildete den Auftakt für das neue 3TC-Format, bei dem drei Mannschaften zwei Hälften in einem Spiel spielen. Das Spiel, an dem eine Reihe südafrikanischer Cricket-Größen teilnahmen, zog ein breites Publikum an. Der Livestream war kostenlos, aber die Zuschauer wurden gebeten, an den Hardship Fund zu spenden, eine Initiative zur Unterstützung der von der Pandemie betroffenen Cricket-Gemeinschaft.

Für den Live-Stream setzte PT SportSuite zwei Helo-Units ein, die über SDI an einen Ü-Wagen vor Ort angebunden waren, und streamte das Filmmaterial über IP an die auf der AWS-Cloud basierende Infrastruktur für Processing und Distribution. Da keine Netzwerkinfrastruktur vor Ort vorhanden war, konfigurierte das Team von PT SportSuite die Helos für redundante Eingänge und wies jedem Helo einen anderen Breitbandanbieter zu. Ein dritter Helo wurde im Büro von PT SportSuite in Kapstadt für die automatische Ausfallsicherung im Notfall vorgehalten.

»Helo war sehr einfach zu bedienen und unglaublich zuverlässig. Unser Team hatte noch nie zuvor einen Encoder eingerichtet, war aber in der Lage, alle drei Helos schnell und unkompliziert in Betrieb zu nehmen, und während des gesamten Streams gab es keinen einzigen Ausfall«, erläutert Clinton Bosch, Chief Technology Officer von PT SportSuite. Er ergänzt: »Die Benutzeroberfläche ist unkompliziert, und wir finden es sehr gut, jedes Gerät einrichten, konfigurieren und steuern und den Stream von einem Standard-Webbrowser aus überwachen können. Das wird für weitere Projekte sehr nützlich sein.«

Mit Blick auf die Zukunft erwartet PT SportSuite, dass die Nachfrage nach ähnlichen Setups im Sport in den kommenden Jahren steigen wird. Bosch sagt: »Wir sind in eine neue Ära des Sports eingetreten, in der die Fans – für die unmittelbare Zukunft – während der Spiele nicht mehr physisch anwesend sein können. Die Sportorganisationen suchen deshalb nach neuen Wegen, um mit den Fans in Kontakt zu treten und Inhalte über verschiedene Plattformen von OTT bis hin zu Broadcast und Digital zu monetarisieren. Mit Tools wie Helo wird es einfacher, erschwinglicher und weniger zeitaufwändig sein, ihnen dabei zu helfen.«