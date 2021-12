RTS: Kommunikation für die Cricket-WM

Mehr als 50 RTS-Keypanels pro Stadion zur Unterstützung der Übertragung der ICC T20 Cricket-Weltmeisterschaft.

In Deutschland ist Cricket kein großes Thema — anderswo aber halt schon: Bei der vom Cricket-Verband ICC veranstalteten T20 Cricket-Weltmeisterschaft der Männer wurden beispielsweise insgesamt an die 10.000 Stunden Live-Berichterstattung über TV- und Digitalplattformen in 200 Ländern gesendet.

Diese hohen Zahlen wurden hauptsächlich in Indien, Pakistan, Großbritannien, Australien und den USA erreicht. Dementsprechend wurde die T20-Weltmeisterschaft auch mit großem Aufwand übertragen — und RTS-Intercom-Equipment trug hier einen Anteil bei.

Die T20-Weltmeisterschaft der Männer 2021 war nach fünf Jahren das erste Turnier dieser Art von der ICC. T2o ist das kürzeste Format dieses Sports und bietet explosiveres und kurzweiligeres Cricket. Gleichzeitig präsentierte dieses Turnier die größten Namen und besten Teams im Cricket, durchgeführt wurden die Spiele in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Oman.

Beim Finale in Dubai trat das Team aus Australien gegen das aus Neuseeland an — als Weltmeister setzten sich schließlich die Australier durch.

Aufgrund der schwierigen Covid-19-Situation musste das einmonatige Turnier vom ursprünglichen Gastgeberland Indien verlegt wurden.

Statt wie ursprünglich in Indien geplant, wurden die Spiele dann in den Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate verlegt und dort in einer Vielzahl von Stadien ausgetragen — und jeweils weltweit übertragen.

Um die Produktion so reibungslos wie möglich zu gestalten, wurden drei komplette Crews und vier Flypacks eingesetzt, um an jedem Austragungsort die gleiche Produktionsqualität zu erreichen.

»Wir nutzten insgesamt 51 RTS-Keypanels, bestehend aus einer Mischung aus älteren RTS-Geräten und KP-4016-Panels«, erklärt Michael Southgate, Ingenieur für Kommunikationstechnik.

Die Keypanels der KP-Serie sind mit TFT-Displays ausgestattet, die eine hohe Auflösung, einen breiten Betrachtungswinkel und eine lange Lebensdauer bieten.

Sie wurden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, unter anderem im Hauptübertragungsraum, im Produktionsbereich für die Kommentatoren sowie in den Schnitträumen und in den Bereichen für die Schiedsrichter und Offiziellen.

Die RTS-Panels ermöglichten hier eine verbesserte digitale Audioqualität, die frei von Rauschen, Verzögerungen und anderen Artefakten ist, und stellten sicher, dass die gesamte Kommunikation vollkommen klar ablief — ideal für eine Live-Sportveranstaltung.

Das Herzstück des Systems war eine Adam-Matrix — und dieses Intercom-System stellte vollständig redundante Kommunikation mit Doppelanschlüssen für Tastenfeld und Vier-Draht-Audio bereit. Die modulare Matrix-Sprechanlage nutzt eine patentierte Zeitmultiplextechnik (TDM), sie wächst also linear mit der Anzahl der hinzukommenden Benutzer. Für Live-Übertragungen unterstützt das Adam-System redundante Controller, die im Falle eines Ausfalls eine automatische Umschaltung ermöglichten.

Das kombinierte RTS-System sorgte für eine einwandfreie Produktion an den verschiedenen Veranstaltungsorten. Dank des IP-basierten Omneo-Mediennetzwerks konnte die Lösung problemlos mit anderen Elementen des Arbeitsablaufs, wie etwa dem Audiomischpult kombiniert werden, so dass jedes Mitglied der Crew von einer kristallklaren Kommunikation profitieren konnte.

Weitere Zahlen zum Erfolg der T20-Cricket-Weltmeisterschaft der Männer

Bei der T20-Weltmeisterschaft wurde eine Rekord-Fernsehreichweite von 167 Millionen erzielt und ein Rekordkonsum von 15,9 Milliarden Minuten in Indien auf dem Star India Network für das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen zwischen Indien und Pakistan. Diese Begegnung ist nun das meistgesehene T20-Spiel der Geschichte und übertrifft damit den bisherigen Höchstwert des Halbfinalspiels zwischen Indien und Westindien bei der 2016 in Indien ausgetragenen ICC-Veranstaltung.

Der gesamte Fernsehkonsum für das gesamte Turnier in Indien wurde mit 112 Milliarden Minuten angegeben, und das trotz des frühen Ausscheidens Indiens aus dem Turnier. Der Zuschaueranteil bei den jüngeren Zuschauern in Indien (Kinder unter 15 Jahren) lag bei 18,5 %, was laut Verband auf eine äußerst erfolgreiche Marketingkampagne »Live the Game« zurückzuführen ist, die auf eine jüngere Zielgruppe abzielte.