Piromusical: Feuerwerk aus Barcelona

Die spanische Produktionsfirma Quality Media nutzte bei der Live-Übertragung des Feuerwerksspektakels Piromusical 2020 in Barcelona auch Mobilfunksender von Dejero.

Pablo Reyes, Chief Production Officer von Quality Media erklärt: »Die größte Herausforderung bei der Produktion dieser Show bestand darin, dass einige der am besten geeigneten Kamerapositionen Straßen, Parks oder Strände waren, die keine Glasfaserverbindung und keinen Strom boten. Wir mussten außerdem eine Situation mit hohem Druck umsetzen, da es sich um eine Show zur besten Sendezeit für TV3 handelte, bei der mitten in der Live-Übertragung natürlich nichts ausfallen durfte.«

Das Piromusical ist ein riesiges Feuerwerkspektakel, das Barcelonas größtes jährliches Festival, La Mercè, abrundet. Im Jahr 2020 mussten viele der Abläufe neu definiert werden, um Abstandsregeln einzuhalten und ein Hygienekonzept umzusetzen.

So sollte etwa vermieden werden, dass sich große Menschenmengen in der Stadt bewegen oder sich für die Show versammeln. Deshalb wurde das Feuerwerk an acht geheimen Orten in Barcelona veranstaltet.

Dennoch sollte jeder in Barcelona die Show gut sehen können, indem er es sowohl im Fernsehen auf TV3 und zumindest in Teilen auch vom eigenen Balkon oder vom Dach aus anschauen konnte. Begleitet wurde das Feuerwerk mit einem Soundtrack von populären Liedern aus den 40er, 50er und 60er Jahren — zu Ehren der am stärksten von der Pandemie betroffenen Altersgruppe.

Quality Media setzte die Übertragung für TV3 um, erreicht wurde sie von den rund 600.000 Fernsehzuschauern von Televisió De Catalunya.

»Feuerwerk einzufangen ist sehr schwierig — und wenn es auf der Leinwand nicht gut aussieht, bekommt man keine zweite Chance«, fuhr Reyes fort. »Deshalb waren wir besonders froh für die Gegensprechfunktion des EnGo-Senders, die eine Zwei-Wege-Vollduplex-Sprachkommunikation zwischen Studio und Außendienst ermöglichte. Wichtig war auch die Synchronisierungsmöglichkeit des mobilen Senders, die Aufnahmen mit geteiltem Bildschirm boten. So konnten wir das Feuerwerk parallel, synchron aus vier verschiedenen Positionen zeigen. Der Regisseur konnte dadurch eine wunderschöne künstlerische Show zeigen und dabei Perspektiven aus acht perfekt synchronisierte Quellen wählen.«

Zwei der Kameras wurden mit EnGo-Systemen verwendet und trugen insgesamt acht Feeds für die Show bei, mit Blicken auf Sants Montjuïc, Las Cortes, Nou Barris und Sant Martí. Dank der Smart Blending Technology der EnGo-Sender, die mehrere Netzwerkverbindungen in Echtzeit intelligent miteinander verbindet, sind so höhere Zuverlässigkeit, erweiterte Reichweite und eine größere Bandbreitenkapazität möglich. Quality Media war dadurch nicht darauf beschränkt, sich an Standorten mit bereits installierten Glasfaserleitungen einzurichten oder Satellitenverbindungen zu nutzen. Stattdessen konnte das Feuerwerk von erstklassigen Standorten aus bestmöglicher Sicht live und in Sendequalität übertragen werden, und man konnte ausschließlich Mobilfunkverbindungen nutzen.

»In Fällen wie diesem muss man absolut sicher sein, dass die Technologie funktioniert und den Zuschauern Video in höchster Qualität liefern kann. Dejero erlaubte es uns, in den Kampf zu ziehen, mit dem festen Glauben, dass Übertragung und Konnektivität so funktionieren würden, wie sie sollten. Es war herausfordernd, aber wir wollten unserem Kunden TV3 wie auch dem Markt zeigen, dass das machbar ist. Und dank unserer Remote-Production-Fähigkeiten während des Piromusicals wurde Quality Media als offizieller Technologielieferant von TV3 ausgezeichnet — und das, nachdem wir eine stark umkämpfte Ausschreibung gewonnen hatten, auf die wir sehr stolz sind. Dank Partnern wie Dejero revolutionieren wir die Remote-Production in Spanien.«