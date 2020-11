Dokumentarfilm zur Arktis-Expedition der »Polarstern«

Nun kommt der Dokumentarfilm zur Expedition des deutschen Eisbrechers »Polarstern« im Fernsehen.

Es war die bisher größte Arktis-Expedition aller Zeiten: Im September 2019 machte sich der deutsche Eisbrecher »Polarstern« auf den Weg zum Nordpol. An Bord: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit der Aufgabe, Daten zu sammeln über den Ozean, das Eis, die Atmosphäre und das Leben — mit dem Ziel, den Klimawandel zu verstehen. Nun kommt der Dokumentarfilm »Expedition Arktis — Ein Jahr. Ein Schiff. Im Eis.« ins Fernsehen. Der Film läuft am Montag, 16. November 2020, um 20:15 Uhr in der ARD.

Der Dokumentarfilm zeigt das wissenschaftliche, logistische und auch menschliche Abenteuer einer Gemeinschaft aus Forschenden und Crew-Mitgliedern, die sich mit dem Schiff für ein Jahr in der Eiswüste nahe des Nordpols einfrieren lassen, um die natürliche Drift des Eises zu nutzen. Extreme Temperaturen unter minus 40 Grad Celsius, Dunkelheit, starke Winde und brüchiges Eis erforderten immer wieder neue Lösungen. Die Corona-Pandemie stellte alle vor zusätzliche Herausforderungen.

Mehrere Kamerateams von UFA Show & Factual beobachteten Forschende und Crew bei ihrer Arbeit in der menschenfeindlichsten Region der Welt.

Sie waren dabei, wenn Bärenwächterinnen neugierige Eisbären von der Forschungsstation fernhielten, Wissenschaftler kostbares Equipment vor dem eisigen Ozean in Sicherheit brachten und überraschende Entdeckungen spontane Begeisterung auslösten.

Rund 300 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 20 Nationen, über 80 involvierte Institutionen, mehrere Eisbrecher, Polarflugzeuge und Helikopter, 389 Tage Expedition und rund 150 Millionen Euro Budget mit einem Ziel: dem Durchbruch in der Arktisforschung.

»Expedition Arktis« ist eine Produktion der UFA Show & Factual in Kooperation mit dem RBB, NDR und HR. Redaktionell verantwortlich sind Ute Beutler (RBB), Marc Brasse (NDR) und Sabine Mieder (HR). Produzenten der Dokumentation sind Nico Hofmann und Ute Biernat (UFA/UFA Show & Factual). Inhaltlich verantwortlich für das Projekt sind Executive Producer und Head of Reality/Factual Uli Zahn sowie Producer und Regisseur Philipp Grieß (beide UFA Show & Factual). Philipp Grieß, Producer bei UFA Show & Factual, sagte damals: »Bei solch einem wegweisenden Ereignis hautnah und als einziges Kamera-Team dabei sein zu können – das ist der Traum eines jeden Dokumentarfilmers«







Große Teile des Film-Equipments lieferte der Ludwig Kameraverleih: Alexa Mini von Arri und C300 von Canon (Test) für den Dauereinsatz bei der Expedition (weitere Infos). Da ein Austausch des Equipments logistisch kaum möglich war, setzte das UFA-Team auf die absolute Zuverlässigkeit des Ludwig-Kameraverleih-Equipments. Um entsprechend vorbereitet zu sein, hatte der Ludwig Kameraverleih im Vorfeld der Produktion gemeinsam mit dem UFA-Team intensiv Techniktests durchgeführt und bei der Auswahl des Equipments beraten.