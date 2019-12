Arctic Drift mit Canon C300 und Alexa Mini

Im September 2019 startete in Norwegen die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Ufa Show & Factual ist als exklusiver Bewegtbild-Produzent mit an Bord. Ludwig Kameraverleih lieferte Alexa-Mini- und Canon C300-Kameras für den Dauereinsatz bei der Expedition.

Organisiert vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI), machte sich der deutsche Eisbrecher »Polarstern« im Rahmen der Mosaic-Expedition auf den Weg in die Arktis und driftet nun eingefroren im Eis für ein Jahr durch die menschenfeindliche Eiswüste des Nordpols. An Bord: die besten Wissenschaftler ihrer Generation. Ihre Aufgabe: Daten sammeln – über den Ozean, das Eis und die Atmosphäre. Die Mission: den Klimawandel verstehen. Denn in der Arktis entsteht das Wetter der Zukunft.

Auf Initiative von UFA-CEO Nico Hofmann begleitet UFA Show & Factual diese epochale Expedition exklusiv und liefert einmalige Bilder.

Ute Biernat, Geschäftsführerin der UFA Show & Factual: »Die Mosaic-Expedition ist ein Jahrhundertereignis und es ist toll, dass wir dieses zukunftweisende Projekt in seinem ganzen Umfang dokumentieren können. Ein Jahr lang begleiten unsere Dokumentarfilmer die Wissenschaftler, ihre Forschungen und das Geschehen an Bord der Polarstern. Aus diesem einzigartigen Material entsteht für die ARD eine High-End-Dokumentation, die Ende 2020 zu sehen sein wird. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen des RBB und der ARD und möchte mich für die vertrauensvolle Kooperation mit dem Alfred-Wegener-Institut, das diese internationale Expedition verantworten, bedanken.«

Philipp Grieß, Producer bei UFA Show & Factual, sagt: »Bei solch einem wegweisenden Ereignis hautnah und als einziges Kamera-Team dabei sein zu können – das ist der Traum eines jeden Dokumentarfilmers. Wir werden an Orten drehen, an denen noch nie jemand zuvor gewesen ist. Die Expedition, die seit Jahren bis ins kleinste Detail geplant wird, ist und bleibt auch ein Abenteuer, das viele Unwägbarkeiten für Mensch und Technik bereithält: Die extremen Temperaturen von bis zu -40 Grad Celsius, die Dunkelheit in der Polarnacht, umherstreifende Polarbären und die unkalkulierbare Eissituation, auf der wir arbeiten. Für unsere Teams, die die gesamte Expedition begleiten, wird es damit zu einer ganz besonderen Herausforderung. Mit der umfassenden Dokumentation der Mosaic-Expedition wollen wir helfen, das Bewusstsein für die zentrale Herausforderung unserer Zeit – den Klimawandel – zu schärfen.«

Ludwig Kameraverleih unterstützt das Team der UFA Show & Factual, das die Jahrhundert-Expedition auf und neben der Polarstern exklusiv mit Technik. Die jeweils zweiköpfigen Teams der UFA Show & Factual werden etwa alle zwei Monate ausgetauscht und erstellen nicht nur zehn- bis 15-minütige Videos mit den C300 und Alexa Minis pro Etappe für das Alfred Wegener Institut, sondern werden auch die High-End-Doku »Expedition Arktis« die im Herbst 2020 im Ersten laufen wird, produzieren.

Da ein Austausch des Equipments logistisch kaum möglich ist, setzt das UFA-Team auf die absolute Zuverlässigkeit des Ludwig Kameraverleih-Equipments. Um entsprechend vorbereitet zu sein, hat Ludwig Kameraverleih im Vorfeld der Produktion gemeinsam mit dem UFA-Team intensiv Technik-Tests durchgeführt und bei der Auswahl des Equipments beraten. Dabei konnten wertvolle Erfahrungen aus der X-Filme GmbH-Produktion »Girl on Ice«, die unter Extrembedingungen in der russischen Nordpolarregion produziert wurde, eingebracht werden.

Die Kamerateams der UFA Show & Factual dokumentieren diese Expedition der Superlative Abschnitt für Abschnitt. Die ersten Bilder der Mission werden Mitte November erwartet. Das Alfred-Wegener-Institut (AWI) stellt pro Abschnitt Teile dieses Materials zur Verfügung.

Die ARD-Dokumentation Expedition Arktis (AT) wird im Herbst 2020 im Ersten zu sehen sein. Produzenten der High End Dokumentation sind Nico Hofmann und Ute Biernat. Inhaltlich verantwortlich für das Projekt sind Executive Producer und Head of Reality/Factual Uli Zahn und Producer Philipp Grieß. Die Federführung für das Projekt innerhalb der ARD liegt beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), beteiligt sind zudem der Norddeutsche Rundfunk (NDR) und der Hessische Rundfunk (HR). Redaktionell verantwortlich sind: Ute Beutler (RBB), Marc Brasse (NDR) und Esther Schapira (HR). Die Dokumentation ist eine Produktion der UFA Show & Factual in Kooperation mit dem RBB, NDR und HR für die ARD. In Zusammenarbeit mit Fremantle wird zudem eine High-End-Dokumentation für die weltweite Distribution produziert.