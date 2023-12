Die Expedition zum Nordpol organisierte das Alfred-Wegener-Institut, und es verfolgte dabei den Zweck, mit wissenschaftlichen Mitteln herauszufinden, wie sich die schnelle Erwärmung der Arktis und der Rückgang des Meereises auf das gesamte Ozeansystem auswirken.

Die Reise des Forschungsschiffs und die Arbeit einiger der rund 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Bord zu dokumentieren und zu porträtieren, das war die Aufgabe von Manuel Ernst und Nils Vogt, die ebenfalls während der gesamten Reise an Bord waren. Aus dem Bild- und Tonmaterial, das dieses kleine Filmteam am und im Umfeld des Schiffs aufgenommen hat, gestaltete der Regisseur und Produzent Philipp Grieß von UFA Documentary einen Dokumentarfilm, der am 29.12.2023 um 21:45 Uhr im Hauptprogramm im »Ersten« läuft.

Dieser High-End-Dokumentarfilm schließt in gewisser Weise inhaltlich an den erfolgreichen Film »Expedition Arktis« der UFA Show & Factual an, der auch international prämiert wurde (mehr Infos: Produktionsmeldung 1, Produktionsmeldung 2, Erfolgsmeldung ).

film-tv-video.de konnte mit Manuel Ernst, Nils Vogt und Philipp Grieß über die Produktion und die Produktionsumstände dieses ungewöhnlichen Dokumentarfilms sprechen.







Die Basics

»Expedition Arktis 2 – Tauchfahrt am Nordpol« ist ein Dokumentarfilm über die Forschungsexpedition »ArcWatch«, die unter der Leitung von Prof. Dr. Antje Boetius durchgeführt wurde, organisiert vom Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI).

Antje Boetius, die Direktorin des AWI, fungierte auch als Expeditionsleiterin von ArcWatch und ist Deutschlands bekannteste Meeresbiologin. Sie erlaubte es einem Kamerateam der UFA Documentary, die zweimonatige Expedition in die Arktis und zum Nordpol zu begleiten.

Das gesamte Team an Bord, bestehend aus Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, der zweiköpfigen Kamera-Crew und natürlich den Seeleuten, die das Schiff betreiben und navigieren, waren gemeinsam an Bord des Eisbrechers »Polarstern« unterwegs. Die Reise ging vom norwegischen Tromsø bis zum Nordpol und zurück in den Heimathafen Bremerhaven der »Polarstern«, und sie dauerte vom 3. August bis zum 30. September 2023.

Das Wissenschaftsteam brachte von der Expedition viele erste Erkenntnisse mit, aber in erster Linie Berge von Daten, die in der weiteren Forschungsarbeit analysiert werden.

Das Kamerateam wiederum brachte Bild- und Tonmaterial für einen spannenden 75 Minuten langen Dokumentarfilm mit, der sowohl die Reise selbst zeigt als auch die Erlebnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer — auch jenseits ihrer Forschungsergebnisse.

