Premiere in 12K: »Eine kurze Geschichte des Humors«

B28 Produktion realisierte für Sky die Sendung »Eine kurze Geschichte des Humors – mit Dieter Nuhr« – in 12K mit einer Blackmagic Ursa Mini Pro 12K. Das Programm ist bei Sky Comedy in UHD verfügbar.

»Durch die Geschichte des Humors mit Dieter Nuhr« wurde in 12K produziert, gibt Sky bekannt.

In der dreiteiligen Reihe nimmt Dieter Nuhr zum Sendermarkenstart von Sky Comedy am 1. April die Zuschauer mit auf eine Reise durch die Humorgeschichte der Menschheit und analysiert diese aus vielen Blickwinkeln.

Produzent des Formats ist Guido Thomsen mit B28 Produktion GmbH, Writer/Producer ist Philipp Reinartz, die Moderationstexte stammen von Dieter Nuhr. Executive Producer bei Sky ist Kamila Schmid, Regie führte Kosei Takasaki. Für die Postproduktion ist Marius Fischer mit VFX&Schnitt und für die Comic-Animation Thomas Zeug verantwortlich. Für das außergewöhnliche Lichtdesign zeichnete der vielfach preisgekrönte Jerry Appelt verantwortlich.

Die Produktion in 12K umzusetzen, hat dabei einige Vorteile, betont Sky. Beispielsweise könnten visuelle Effekte präziser platziert werden, das Bild werde detailreicher – auch bei einer 4K Wiedergabe – die Einstellungsgrößen könnten vollständig erst in der Post-Produktion festgelegt werden – und das ohne jeglichen Qualitätsverlust, so Sky.

Die Moderationen von Nuhr wurden auf einer Blackmagic Ursa Mini Pro 12K mit Zeiss Supreme Primes in Blackmagic Raw gedreht, Zuspieler und Interviews auf einer Blackmagic Pocket Cinema Camera in 6K Blackmagic Raw. Der Schnitt, das Colorgrading und das Compositing erfolgten vollständig in DaVinci Resolve.

Guido Thomsen, Produzent, bilanziert: »Die Produktion in 12K war ein wilder Ritt durch unbekanntes Land, der sehr viel Spaß gemacht hat. Das ist wie beim Ausprobieren einer neuen Pointe: man weiß zunächst nicht, ob und wie sie ankommt.«

Ab 1. April um 20.15 Uhr sind alle drei Episoden der Reihe auf Sky Comedy und Sky Ticket in HD zu sehen und in UHD auf Abruf verfügbar.