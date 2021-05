Vidi überträgt TV-Signale für kommende Events

Sport, Wahlberichterstattung und ein Simultankonzert stehen in den kommenden Wochen und Monaten für Vidi an.

Bei ganz unterschiedlichen Events ist Vidi in den kommenden Wochen und Monaten live vor Ort, um dort TV-Übertragungen umzusetzen.

Eishockey-WM 2021

Vom 21. Mai bis 6. Juni 2021 findet die Eishockey-WM in Riga statt, der Hauptstadt von Lettland. Vidi stellt hierfür redundante 1G-Anbindungen von Riga nach London und nach Frankfurt bereit. Die Verbindungen dienen für Live-Übertragungen von den Wettbewerben.

Backup und getrennte Wegeführung sind daher unabdingbar, um Ausfallsicherheit zu gewährleisten und Havarielösungen umsetzen zu können. Beides setzt Vidi bei diesem Sportereignis um.

Landtagswahl 2021 in Sachsen-Anhalt

Wie in den vergangenen Jahren ist Vidi auch im »Super-Wahljahr 2021« wieder als Service-Dienstleister für die Wahlberichterstattung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten aktiv. Vidi wirkt hier an der Übertragung der senderelevanten Signale mit, aus der jeweiligen Landeshauptstadt der Länderwahl bis zu den jeweiligen Hauptsitzen der Kunden. Die einzelnen Sender haben dabei die Möglichkeit, aus einer ganzen Reihe von Optionen zu wählen: Von einer einfachen Weitverkehrsanbindung bis zum »Rundum-sorglos-Gesamtpaket« ist alles möglich.

Für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zum Beispiel ist Vidi mit eigenem Ü-Wagen an der Messe in Magdeburg, wo das Broadcast Center aufgebaut wird. Die Kunden haben damit einen direkten Ansprechpartner vor Ort. Im Broadcast Center werden die Signale von Vidi übernommen und direkt in die Studios der Kunden geliefert.

Die Vorbereitungen beginnen bereits fünf Tage vor der eigentlichen Wahl, um ausreichend Vorlauf für Aufbau, Inbetriebnahme und ausführliche Tests zu haben: Alles für einen reibungslosen Ablauf der voraussichtlich sehr spannenden Wahlsendungen am 6. Juni 2021.

Für die Überwachung der Signalwege und Signale kommt im Vidi NOC in Darmstadt das Netz-Überwachungs- und Steuerungssystem Vidi NMS 2.0 zum Einsatz.

Verschobene Fußball-EM 2020

Ein Sport-Highlight des Jahres 2021 wird sicher die verschobene Fußball-Europameisterschaft Euro 2020 (Meldung) — auch wenn es derzeit noch nicht ganz sicher ist, ob und wo die Spiele stattfinden werden. Vidi wird aus dem International Broadcast Center der Euro in Amsterdam zahlreiche Verbindungen für Rechteinhaber in ganz Europa bereitstellen. Die Bandbreiten reichen von 1 G bis 10 G.

Vidi übergibt die Signale in verschiedene Sendezentralen oder direkt zu den jeweiligen Kunden. Bereits ab dem 20. Mai 2021 ist Vidi auch mit eigenem Personal vor Ort in Amsterdam.

Ein weiterer Auftrag während der Euro besteht darin, eine Live-Verbindung vom Marienplatz in München während des Events für einen Beauty-Shot zu ermöglichen. Noch kann allerdings die Stadt München nicht garantieren, dass im Stadion Allianz-Arena auch das von der Uefa geforderte Mindestpublikum erlaubt werden kann.

250. Geburtstag Beethoven

Der runde Geburtstag des Komponisten ist ja genau genommen schon vorbei. Aber weil im Vorjahr sehr viele der geplanten Beethoven-Konzerte und -Feiern nicht stattfinden konnten, soll in diesem Jahr die Ersatzveranstaltung »Europa feiert Beethoven« umgesetzt werden. Die Veranstaltung ist als »Simultankonzert« konzipiert.

Vidi wird live vor Ort sein und sicherstellen, dass dieses Konzert übertragen werden kann.