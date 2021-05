TVN Mobile Production produzierte das TV-Signal der bislang erfolgreichsten Sportsendung des Jahres und setzte innovative Kameratechnik ein.

TVN Mobile Production hat beim DFB-Pokalfinale 2021 das TV-Weltsignal aus dem Berliner Olympiastadion produziert. Über zehn Millionen Fans sahen den 4:1 Sieg von Borussia Dortmund über RB Leipzig im ersten Programm der ARD und auf Sky. Mit einer Einschaltquote von rund 30 Prozent in der ARD war es die bisher erfolgreichste Sportsendung des Jahres in Deutschland.

»Wir waren für den DFB mit unseren Ü-Wagen TVN-Ü6 und TVN-Ü5 vor Ort, um die Übertragung des Endspiels in UHD-HDR zu realisieren«, so Bastian Berlin, Head of Sales der TVN Mobile Production. »Unser Signal wurde live in rund 200 Länder distribuiert und war in Deutschland im Ersten und auf Sky zu sehen.«

Allein im ersten Programm wurde die Sendung von 9,54 Millionen Menschen eingeschaltet.

TVN führt bei Sport-Produktionen immer wieder innovative Konzepte und Lösungen ein. Bereits etabliert ist der TVN-Live-Copter, der aus der Luft beeindruckende Panoramabilder der farbigen Architekturbeleuchtung des Olympiastadions liefern konnte.

Am Spielfeldrand kam eine TVN Cinematic Steadicam mit einer Kamera vom Typ Arri Alexa Mini zum Einsatz.

»Dank der geringeren Schärfentiefe und dem speziellen Look der Cinematic-Steadicam-Aufnahmen konnten wir die Dramaturgie des Endspiels sehr schön einfangen – solche Optionen möchten wir den Regisseuren immer wieder anbieten«, ergänzt Bastian Berlin.