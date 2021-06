CBC: Landtagswahlen mit LiveU Matrix und Blackbird

Live-Feeds wurden bei der Wahlberichterstattung für RTL mit LiveU Matrix live übertragen und mit der cloud-basierten Editing-Plattform Blackbird geschnitten.

CBC setzte bei der Berichterstattung über die Landtagswahlen für die Mediengruppe RTL Deutschland auf die neu integrierte Live-Nachrichtenlösung von LiveU und Blackbird. Das Projekt wurde von CBC gemanagt, Netorium leistete rund um die Uhr Support. Als deutscher Partner von LiveU und Blackbird konnte Netorium sein gebündeltes Knowhow nutzen, um die End-to-End-Lösung einzurichten und zu überwachen.

Der langjährige LiveU-Kunde CBC nutzte die cloud-basierte IP Management- und Distributionsplattform LiveU Matrix für den dynamischen Austausch von Live-Nachrichteninhalten und ergänzte damit seine bestehende Flotte von LiveU-Sendeeinheiten. Während der jüngsten Landtagswahlen teilte man Live-Feeds von den Pressekonferenzen und Interviews mit den Kandidaten aus insgesamt zwölf Parteizentralen in Berlin und Magdeburg. Sämtliche Feeds wurden über die LiveU Matrix Cloud-Kanäle entgegengenommen und in Echtzeit in der Cloud gespeichert. Ausgewählte Feeds wurden dann an mehrere Receiver verteilt und ausgestrahlt. Außerdem wurden zum ersten Mal auch SRT Feeds in die Matrix Plattform eingespeist. Das Network Operations Center (NOC) von LiveU gewährleistete unterdessen eine proaktive Überwachung der Beiträge, wobei im Bedarfsfall spezielle Echtzeit-Warnungen ausgegeben werden konnten.

Gleichzeitig konnte über die cloud-basierte Bearbeitungsplattform von Blackbird nahezu in Echtzeit auf die Dateien zugegriffen werden. Die Redaktionsteams, die mit den Landtagswahlen befasst waren, konnten Remote an sicheren und naheliegenden Standorten arbeiten, waren aber dennoch in der Lage, die Inhalte schnell und vor allem auch gemeinschaftlich zu schneiden, zu bearbeiten, zu ergänzen und Highlights der vielen Wahlereignisse zu veröffentlichen. Blackbird lieferte dann sowohl Kurz- als auch Langformen des HD-Videomaterials zur Weiterverwendung für verschiedenste digitale Kanäle, darunter für Web-Anwendungen, Social Media und für Medienpartner.

Jens Schilder, Project Manager bei CBC, sagt: »Wir suchten nach einer schnellen und vielseitigen Lösung, die alle Inhalte und Komponenten der Wahlberichterstattung, einschließlich der Live-Beiträge, Aufzeichnungen und Clippings, in ein nahtloses Zuschauererlebnis integrieren konnte. Wir haben ein solches Projekt dieses Jahr zum ersten Mal umgesetzt. Umso wichtiger war es uns, mit zuverlässigen Partnern zusammenzuarbeiten, die eine integrierte End-to-End-Lösung mit Echtzeit-Support bieten können.«

Zion Eilam, VP Sales EMEA, LiveU: »Wir freuen uns sehr, für diese bislang beispiellose Initiative mit CBC zusammenzuarbeiten. Das Projekt hat uns erlaubt, den Einsatz von LiveU-Technologie als Teil einer cloud-basierten Lösung und Satellit-Alternative auszubauen sowie unseren vor-integrierten Workflow mit Blackbird unter Beweis zu stellen. Die Verwendung von LiveU Matrix wächst weltweit weiter an, vor allem auch weil immer mehr Organisationen den Wert einer kostengünstigen, hochzuverlässigen Content-Sharing-Plattform für die Berichterstattung von Wahlen und anderen Großereignisse erkennen und für sich nutzen.«

Ian McDonough, CEO von Blackbird, sagt: »Das war eine hervorragende erste Gelegenheit für Blackbird und LiveU, unsere neue, ausgefeilte Live-Nachrichtenlösung bei einem hochkarätigen Event und mit einem der renommiertesten Medienunternehmen Europas erfolgreich zu demonstrieren.«