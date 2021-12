Rotor Film und Volucap stellen Postproduktion und digitale Effekte für Matrix 4 »The Matrix Resurrections«.

Am 22. Dezember startete international der lang erwartete vierte Teil der Matrix-Filmreihe. Bereits Ende 2019 wurden einige Szenen der Science-Fiction-Reihe mit Hauptdarsteller Keanu Reeves in Berlin, dem Babelsberger Studiogelände und Umgebung gefilmt.

Für die Postproduktion verlegte die Regisseurin und Produzentin Lana Wachowski erneut ihren Arbeitsort im Frühjahr 2021 nach Potsdam, um bei Rotor Film die komplette Infrastruktur der Postproduktion in Anspruch zu nehmen. Neben der Tonmischung auf Rotors Cinema Stage fanden dort auch Dialog-Schnitt, Sounddesign und Soundediting statt. Für die Vertonung bei Rotor Film gewann Wachowski erneut den deutschen Erfolgs-Regisseur Tom Tykwer sowie den australischen Komponisten Johnny Klimek für eine Zusammenarbeit. Das volumetrische Studio Volucap am gleichen Standort lieferte komplexe Datenmengen für eine Phase der Postproduktion.

Im Vorfeld war Volucap bereits in die Entwicklung besonders anspruchsvoller Actionsequenzen und Visual-Effects involviert und arbeitete insgesamt zwei Jahre mit den Matrix-Machern am neuen Sequel der Reihe. Neben den kurzen Wegen am Standort schätzen die Macher die fachlich und technisch hohe Expertise und ein Team, dass sich voll auf seine Kunden aus Hollywood einzustellen weiß.

Matrix-Regisseurin und Produzentin Lana Wachowski: »Für mich sind die wichtigsten Aspekte des Filmemachens die Mitarbeiter oder das Team, die die Produktionsstätte betreuen. Wenn man sich von Menschen, die diese Kunstform lieben, willkommen und unterstützt fühlt, macht man bessere Kunst und das ist meine Erfahrung bei Rotor Film und Volucap. Unser Film wurde besser aufgrund der Menschen, die dort arbeiten und produzieren.«







Holger Lehmann, Geschäftsführer Rotor Film: »Wir arbeiten mit international hohen Qualitätsstandards in allen Positionen. Für uns war es eine große Ehre, Lana und das Team von Matrix 4 zu begleiten und unsere Expertise sowie technische Infrastruktur mit einbringen zu dürfen. Rotor Films Cinema Stage zählt mit zu den größten und modernsten Studios weltweit für filmische Postproduktion und ist auf die Gesamtkonzeption von Bild- und Tonproduktionen spezialisiert. Neben Ausstattung legen wir viel Wert auf ein kreatives Team und effektive Workflows. Dank mehrerer Studios und Standorte sind wir in der Lage, Colorgrading, Tonmischung und Bearbeitung zeitgleich zu bearbeiten. Das nutzen die Teams gerne, weil Bild und Ton im inhaltlichen Prozess stets interagieren und somit das kreative Ergebnisse zu jedem Zeitpunkt tagesaktuell beurteilt werden kann.«

Sven Bliedung, Geschäftsführer Volucap: »Alles in Matrix hat eine spezielle Aura, die man spüren kann. Als Regisseurin hat Lana außergewöhnliche Ansätze, um ihre Visionen auf die Leinwand zu transportieren. Es war unglaublich, mit ihr zusammenzuarbeiten und mit unserer Technik Effekte zu erschaffen und neue Lösungen zu finden, die man so noch nie gesehen hat. Rückwirkend mag es verrückt erscheinen, zum Beispiel ein volumetrisches Studio innerhalb von zwei Monaten unter Wasser zu bauen, aber in diesem Umfeld waren solche Dinge möglich. Wir haben unsere Künstliche Intelligenz in Kombination mit einem speziellen von uns entwickelten Multikamerasystem „falsch trainiert”, um Raum und Zeit in der Abbildung versetzt wirken zu lassen. Mit einem weiteren System konnten wir wiederum die Performance und Merkmale von mehreren Schauspielern zu einem einzigen Schauspieler ‚fusionieren‘. Unsere Technologie ermöglicht zudem, nachträglich veränderte Kamerapositionen einzunehmen, sodass hinter Schauspieler geblickt wird oder neue Kamerafahrten ermöglicht werden. Sämtliche Technologien weit über ihre Grenzen für Lana treiben zu können, war eine einzigartige Reise, für die ich sehr dankbar bin.«

Im volumetrischen Studio am Standort Potsdam-Babelsberg lassen sich Personen lebensecht dreidimensional in Bewegung aufnehmen und an neue virtuelle Orte platzieren. Einige Szenen von »Matrix Resurrections« wurden direkt im volumetrischen Studio aufgezeichnet, während die meisten Aufnahmen mittels extra für den Film angefertigter Kamerasysteme direkt vor Ort gefilmt wurden.

Dafür konstruierte Volucap mobile volumetrische Kamerasysteme auf Schienen, Seilen und Kränen. Ebenso wurde das erste Handheld-Kamerasystem mit acht Kinokameras gleichzeitig eingesetzt. Ein Highlight war das weltweit erste volumetrische Unterwasser-Studio, das innerhalb von zwei Monaten in einem sieben Meter tiefen Becken entstand.

Der erste Teil der Matrix-Trilogie lief im Jahr 1999 an und revolutionierte die Kinolandschaft. Die Fortsetzungen »Matrix Reloaded« und »Matrix Revolution« folgten beide im Jahr 2003.