Freestyle-Skiing mit Ronin 4D

Mit Ronin 2 und Ronin 4D im Freestyle auf Skiern: Antoine Frioux.

Hierzulande geht der Winter so langsam zu Ende, und damit auch die professionelle Wintersportsaison. Die meisten Privatpersonen werden beim Anblick des Sahara-Staubs in Mitteleuropa auch nicht mehr unbedingt ans Skifahren denken. Als Reminiszenz an den vergangenen Winter hier ein Video, das einen Kameramann zeigt, der einen viralen Hit auf Instagram landete, als er mit einem DJI Ronin 2 in den Händen auf Skiern einen Berg hinunterbretterte (am Anfang des eingebetteten Videos zu sehen).

DJI nahm Kontakt zu Antoine Frioux, diesem talentierten Freestyle-Kameramann auf, der im Skigebiet von Saint-Gervais-les-Bains, direkt neben dem Mont Blanc in den französischen Alpen wohnt. DJI stellte ihm einen Ronin 4D zur Verfügung (Praxistest hier). Er zeigt im weiteren Verlauf des Videos, wie er scheinbar mühelos mit der Kamera in der Hand die Bergabfahrten hinuntergleitet.







Don’t try this at home — denn Antoine Frioux ist ein Profi und hat sein Talent schon vielfach unter Beweis gestellt: Er hat Ski-Athleten gefilmt, die an den Olympischen Winterspielen und den X-Games teilgenommen haben, und Dokumentarfilme gedreht, um einige der besten Skifahrer der Welt im Bild einzufangen. Heute dreht Frioux häufiger Filme für weltweit führende Ski- und Outdoor-Ausrüstungsmarken.

Professionelles Filmemachen auf Skiern

Während seiner gesamten Laufbahn hat Antoine Frioux auch auf DJI-Technologie vertraut, um seine dynamischen Aufnahmen gleichmäßig und ruhig zu realisieren. Er begann mit dem ursprünglichen DJI Ronin und dann mit dem Ronin 2, um auch große professionelle Kameras tragen und stabilisieren zu können. Und mit der kürzlichen Einführung des Ronin 4D hat DJI eine integrierte Kombination aus Kamera und 4-Achsen-Gimbal realisiert, mit Auflösungen bis zu 8K und einem Lidar-Fokussierungssystem.

Obwohl der Ronin 4D aufregende neue Funktionen mitbrachte, blieb die Frage offen: Hält dieses neue Kamerasystem auch die Art von Action aus, die jemand wie Antoine Frioux diesem System zumutet? Schließlich kennt er sich mit Kamerastabilisierung genauso gut aus wie mit seinen Skiern — und er war mit seinem Ronin 2 mehr als zufrieden

Ronin 4D auf Skiern

DJI wollte wissen, ob das System auf Skipisten bei voller Geschwindigkeit nutzbar ist, und bat deshalb Antoine Frioux, ein Team von Freestyle-Skifahrern in der Haute-Savoie bei akrobatischen Filmaufnahmen mit dem Ronin 4D zu begleiten.

Frioux und seine Teamkollegen — Arthur Tillier, Maxime Aubry, Aurele Mayol und Remy Bouleux — haben in der Folge ihre ganze Energie darauf verwendet, ihre Manöver zu zeigen, um zu sehen, ob Ronin 4D mithalten kann. Das Ergebnis ist eine atemberaubende Sammlung spektakulärer Aufnahmen, die unter Antoines Regie und seinem geschickten Auge entstanden sind, kombiniert mit der geschmeidigen Agilität von Ronin 4D.

Die richtige Kamera für den Job?

Auch wenn er anfangs ganz und gar nicht davon überzeugt war, ob er den Ronin 4D für seine Art von Arbeit brauchen könnte, hat Antoine Frioux nach diesem Test seine Meinung völlig geändert. Er erkannte sofort die Vorteile, die ihm das Filmen mit dieser einzigartigen und revolutionären Kamera brachte.

Er hebt etwa die Vorteile des Lidar-Entfernungsmessers hervor, der eine schärfere, schnellere und zuverlässigere Bildschärfe ermöglicht: »Das ist erstaunlich. Man braucht keinen speziellen Focuspuller mehr, um den Fokus zu ziehen. Das ist ein großer Vorteil.«

Frioux fand auch die neue aktive Z-Achse nützlich, als er B-Roll-Material aufnahm, während er auf dem zerklüfteten Terrain des Berges lief: »Die aktive vierte Achse verleiht eine zusätzliche Stabilität, die ich noch nie erlebt habe.«

Aus Sicht von Antoine Frioux ist Ronin 4D die perfekte All-in-One-Kameralösung, die Zeit, Aufwand und Personal spart: »Ronin 4D ist eine Filmkamera, die volle Autonomie mit allen Werkzeugen ermöglicht, die man für die Arbeit braucht. Sie ersetzt den Aufwand einer vier- oder fünfköpfigen Filmcrew, denn ich kann die Aufnahme allein drehen, einrahmen, stabilisieren und fokussieren. Und die Tatsache, dass der Kunde sofort ein Video-Feedback bekommt, ist ein großer Gewinn!« Frioux fand auch, dass die Kamera sehr einfach zu bedienen sei. Die Tatsache, dass sie kompakt und leicht zu tragen ist, erweise sich als großer Vorteil und Zeitersparnis in einer bergigen und kalten Umgebung.

»Ich habe noch so viele Ideen, die ich ausprobieren will, denn ich habe das Gefühl, dass ich erst begonnen habe, das Potenzial dieses Werkzeugs für meine Kreativität zu verstehen«, fasst Antoine Frioux zusammen.