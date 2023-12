DJI: Neue Version von Ronin 4D

Die neue Version für die Kamera/Stabilizer-Kombi bietet 8K und mehr Funktionen für Solo-Anwender.

DJI kündigt mit Ronin 4D-8K eine neue Version dieser Kamera/Stabilizer-Plattform an. Einen Test der bisher verfügbaren Version finden Sie hier.

Die neue Version Ronin 4D-8K soll Solo-Kameraleuten hohe Flexibilität und erweiterte Möglichkeiten für ihre Aufnahmen eröffnen.

»Es war schon immer ein zentrales Anliegen von DJI, Kreative mit modernster Technologie zu unterstützen«, so Paul Pan, Senior Product Line Manager bei DJI. »Die Ronin 4D-8K zeugt von unserem Engagement, unvergleichliche Aufnahmelösungen anzubieten und Kreativen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie brauchen, um ihre Visionen mit außergewöhnlicher Klarheit und Brillanz zu verwirklichen.«

Kraftpaket für Filmemacher

DJI betont, dass sich Ronin 4D-8K durch ihre Leistung auszeichne und ein beeindruckendes Funktionsspektrum biete, das den vielfältigen Bedürfnissen von Kameraleuten gerecht werde.

Die Kamera kann mit 8K/60 fps und 4K/120 fps aufzeichnen und bietet, so DJI, eine herausragende Bildqualität. Die dual-native ISO 800/4.000 verbessert die Leistung bei verschiedenen Lichtverhältnissen und wird durch einen maximalen Dynamikumfang von 14,7 Blendenstufen ergänzt, der in jedem Szenario filmische Tiefe und satte Farbabstufungen verspricht, so der Hersteller.

Ronin 4D-8K besticht demnach außerdem durch integrierte ND-Filter mit 9 Blendenstufen für eine präzise Belichtungssteuerung, Wechsel-Objektivhalterungen (DL/E/L/PL/M) für kreative Freiheit, Autofokus mit dem innovativen Lidar-Fokussystem. Das System kann werkzeuglos in verschiedenen Modi genutzt werden, was die Vielseitigkeit der Kamera unterstreicht.

DJI Cinema Color Science

Mit der Ronin 4D-8K stellt der Hersteller die DJI Cinema Color Science (DCCS) vor, mit der sich Hauttöne selbst bei komplexen Lichtverhältnissen genau und ästhetisch ansprechend wiedergeben lassen sollen. DCCS eröffnet laut DJI viele kreative Möglichkeiten und eine lebendige Wiedergabe der Farben. Die DCCS Farb-Engine verfügt demnach über einen neuen Algorithmus, der für weiche und dennoch detailreiche Bilder sorgt.

Ergänzt wird DCCS durch die CineCore Bildverarbeitungsplattform, die von DJI entwickelt wurde, um qualitativ hochwertige Aufnahmen für die Nachbearbeitung bereitzustellen. Ausgestattet mit einem proprietären Chip und einer fortschrittlichen Prozessorarchitektur, unterstützt CineCore Videos mit bis zu 8K in professionellen Codecs wie Apple ProRes Raw, ProRes 422 HQ, H.264 und – wie bei der Inspire 3 – CinemaDNG.

Der D-Gamut-Farbraum ist für eine sattere Farbgebung in Grüntönen und die Darstellung von Hauttönen optimiert. Die D-Log-Kurve deckt laut Hersteller einen Dynamikumfang von mehr als 14 Blendenstufen ab und stellt damit sicher, dass selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen feine Licht- und Schattendetails erhalten bleiben. Sie kann auch problemlos an die Farben von Arri-Kinokameras anpassen und unterstützt den ACES-Workflow. Durch die filmkonforme symmetrische dynamische Verteilung bewahrt DCCS die feinen und natürlichen Übergänge in Spitzlichtbereichen und ist damit die ideale Wahl für Filmemacher, die eine unvergleichliche Bildqualität und Flexibilität bei der Farbkorrektur suchen.

Von der Aufnahme bis zur Vorführung sorgt ACES – mittlerweile mit der offiziellen Zertifizierung für DJI Ronin 4D, Inspire 3 und Zenmuse X7 ausgezeichnet – für eine konsistente Farbgebung und bringt die kreative Vision des Filmemachers über verschiedene professionelle Geräte und Vorführstandards hinweg stets voll zur Geltung.

Preise und Verfügbarkeit

Die Ronin 4D-8K Combo umfasst das Ronin 4D Gehäuse, eine Zenmuse X9-8K Gimbal-Kamera, ein DJI DL PZ 17-28 mm T3.0 ASPH Objektiv, eine PROSSD 1 TB, ein PROSSD Verbindungsmodul, Handgriffe, einen oberen Griff, einen sehr hellen Hauptmonitor, eine TB50 Intelligent Battery, einen Lidar-Entfernungsmesser, einen DJI Ronin 4D RAW-Lizenzschlüssel und mehr. Die Combo kostet rund 13.000 Euro.

Die Zenmuse X9-8K Gimbal-Kamera ist ab rund 3.000 Euro erhältlich und umfasst einen Hartschalenkoffer für die Zenmuse X9-8K Gimbal-Kamera, eine X9 Gimbal-Basiskappe und eine DL-Mount Gehäusekappe.

Ab sofort ist die Unfallversicherung DJI Care Pro für die DJI Ronin 4D-8K erhältlich.