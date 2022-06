Gravity: Events auf Goodwood House

Vier Events realisiert Gravity auf Goodwood House: drei Motorsport-Veranstaltungen und eine Hundeshow.

Der Goodwood Circuit ist eine Motorsport-Rennstrecke auf dem Gelände von Goodwood House, einem Landsitz der Herzöge von Richmond in Großbritannien. Dort übertrug Gravity im April 2022 das Goodwood Members Meeting im April und ist auch durch einen Fünfjahresvertrags für die Motorsport-Events auf dem Goodwood Circuit bestens mit den Örtlichkeiten vertraut.

Für die komplette Produktion der Goodwood Season kehrte Gravity nun zu einem ganz anderen Event dorthin zurück: zu einer brandneuen, ebenfalls von Gravity produzierten Live-TV-Übertragung des Hundefreunde-Festivals »Goodwoof«.

Diese brandneue Sendung, die live auf ITV 1 ausgestrahlt wurde, war »dem positiven Einfluss von Hunden auf die britische Gesellschaft« gewidmet. Dieses Event ist nun auf dem Veranstaltungskalender von Gravity eine stolze Ergänzung zu den drei Motorsportveranstaltungen, mit deren Produktion Gravity Media bisher schon auf Goodwood House beauftragt wurde: das Members‘ Meeting presented by Audrain Motorsport (9. bis 10. April), das Festival of Speed presented by Mastercard (23. bis 26. Juni) und das Goodwood Revival (16. bis 18. September).

Das vom Duke of Richmond vor den berühmten Zwingern des Anwesens veranstaltete »Goodwoof« ist ein spektakuläres neues Wochenendfestival, das Hunden gewidmet ist und ein umfangreiches Programm zur Unterhaltung von Hunden und ihren Menschen bietet:

Von Weltklassewettbewerben mit Spitzensportlern und Wellness-Workshops bis hin zu Verhaltens- und Veterinärexperten, die sich mit Themen wie Angstbewältigung und den Geheimnissen der Körpersprache ihres Hundes befassen, war für alle Hundefreunde etwas dabei. Hunde-Ikonen aus der Popkultur und Helden der Geschichte wurden zusammen mit Pfaden, Leckereien und viel Spiel zu einem umfassenden Erlebnis.







Moderiert von Julia Bradbury, begleitet von Radzi Chinyanganya und dem Tierarzt Dr. Paul Manktelow, die alles ausprobierten, was das Festival zu bieten hatte, vermittelte »Goodwoof« den Zuschauern live einen echten Eindruck von dieser einzigartigen Veranstaltung.

Ob es darum ging, den Komiker Bill Bailey und Kevin McCloud von Grand Design bei der Bewertung des ersten Barkitecture-Wettbewerbs zu begleiten, Hugh Bonneville von Downton Abbey bei einer Lesung in der Canine Literary Corner zu erleben, die Wellness-Workshops für Hunde-Yoga, Massagen und Reiki zu erkunden oder mehr über die Action-Sportarten wie Flyball, Disc Dog und Barkour zu erfahren — die Unterhaltung und die Wortspiele rissen nicht ab.

Im Rahmen der Goodwood-Partnerschaft ist Gravity Media für die Bereitstellung von mehr als 90 Stunden Live-Inhalten während der vier Veranstaltungen verantwortlich, darunter sieben Tage Live-Berichterstattung für ITV. Darüber hinaus wird es weltweite Übertragungen für internationale Partner, spezielle digitale Produktionen, exklusive Partner-Inhalte und komplett ausgearbeitete Highlight-Shows für nationale und internationale Fans geben.

Gravity übernimmt auch die komplette Produktion der Veranstaltungen und kombiniert dabei das redaktionelle Fachwissen einiger der renommiertesten Produzenten Großbritanniens mit langjähriger technischer Erfahrung und Innovationen wie den patentierten Live-Kamerasystemen von Gravity Media. Das schlüsselfertige Projekt umfasst auch das komplette Design und Rebranding der Bildschirmgrafiken, die Unterstützung der digitalen Inhaltsstrategie von Goodwood und das Projektmanagement für alle Veranstaltungen und Partneraktivitäten.

Laura Wignall, Kreativdirektorin von Gravity Media, Goodwood, kommentiert: »Wir haben uns sehr gefreut, mit Goodwood zusammenzuarbeiten, um das erste Hunde-Event, Goodwoof, live auf ITV 1 zu übertragen. Es war eine großartige Gelegenheit, unsere kreativen Fähigkeiten außerhalb des Sports zu zeigen und unser breites Spektrum an Produktionsmöglichkeiten zu demonstrieren. Dies war eine weitere End-to-End-Übertragung, bei der sowohl das technische als auch das Produktions-Know-how von Gravity Media zum Einsatz kam. Wir setzten eine Hebebühne, eine Drohne und sogar Minikameras auf Hunden ein, um das Geschehen aus allen möglichen Blickwinkeln einzufangen; von der Pfotenhöhe bis zur Darstellung der Schönheit des Goodwood-Anwesens hoch über der Baumgrenze. Dies war ein weiterer aufregender Schritt auf der neuen Reise, die wir mit Goodwood gehen.«

Will Kinsman, Kreativdirektor von Goodwood, sagt: »Wir arbeiten seit Anfang des Jahres mit Gravity Media zusammen, hauptsächlich bei unseren drei Motorsport-Events, aber mit Goodwoof haben wir ein völlig neues Event-Konzept entwickelt. Die Art und Weise, wie die Veranstaltung für das anwesende Publikum positioniert wird, war sehr wichtig, aber noch wichtiger ist die Art und Weise, wie sie für die breite Öffentlichkeit positioniert wird, die nicht vor Ort ist, aber vielleicht in den nächsten Jahren kommen oder im Fernsehen zusehen möchte. Die kreative Zusammenarbeit mit Gravity, um die Essenz der Veranstaltung einzufangen, war daher von entscheidender Bedeutung, und das Produktionsteam, das sie an Bord geholt haben, war – von den Regisseuren über die Kameraleute bis hin zu den einzelnen Produzenten – ein großer Spaß. Letztendlich ist es das, worum es bei Goodwoof gehen sollte – Spaß, es geht darum, die unnachahmliche Bindung zwischen Menschen und Hunden zu zelebrieren und das auf dem Bildschirm zu vermitteln.«

Blair Wood, Director of Business Development, EMEA, Gravity Media: »Unsere Partnerschaft mit Goodwood unterstreicht die Flexibilität und Tiefe der Dienstleistungen von Gravity Media, und Goodwoof war ein Spektakel, an dem so viele in der Branche beteiligt sein wollten. Es handelt sich um ein Programm, das viele nicht unbedingt mit Gravity Media in Verbindung bringen würden. Dass es sich innerhalb von nur drei Monaten von anfänglichen Diskussionen zu einer unterhaltsamen und fesselnden zweistündigen Live-Übertragung auf ITV entwickelt hat, ist eine große Anerkennung für alle Beteiligten.«