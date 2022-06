Plazamedia: Neue Kochshow für Sat1

Mit neuer IP-Regie produziert Plazamedia im Studio 4 die neue Kochshow »Doppelt kocht besser« von Sat1.

»Mit ‚Doppelt kocht besser‘ setzen wir am Vorabend auf eine besonders humorvolle Kochshow. Alexander Kumptner würzt mit seinem Wiener Schmäh diese Show — und macht aus der Kochshow ein kurzweiliges Sehvergnügen, bei dem man viele gute Tipps fürs Kochen zu Hause bekommt«, erläutert Daniel Rosemann, der Senderchef von ProSieben und Sat1.

Realisiert wird die neue Show von Plazamedia im Auftrag von Constantin Entertainment. »Doppelt kocht besser« geht ab 4. Juli 2022 immer montags bis freitags um 19:00 Uhr in Sat1 auf Sendung. Realisiert wurden die Dreharbeiten im Studio 4 von Plazamedia in Ismaning.

Optimale Umgebung für die große TV-Produktion von Sat1

Für die Produktion des neuen Kochformats bietet das Studio 4 mit rund 700 Quadratmetern und Produktionsnebenflächen von rund 1.000 Quadratmetern laut Plazamedia optimale Bedingungen. Logistisch erfordert die Umsetzung demnach ein Höchstmaß an Koordinations- und Planungsleistung. Die Produktionsabläufe sind minutengenau getaktet, sodass die komplexen Arbeitsabläufe der verschiedenen Aufzeichnungsstationen im Studio, der Vorküche, den Greenboxen und Nebenstudios mit insgesamt 15 Kameras synchronisiert ineinandergreifen. Hier unterstützt die IP-basierte Fernsehregie durch ihre flexible und modulare Infrastruktur, um den jeweiligen Arbeitsplätzen zu jedem Zeitpunkt die benötigten Funktionen zuzuweisen.

»Doppelt kocht besser«

Der österreichische Starkoch Alexander Kumptner lädt ab Juli 2022 ungleiche Paare in seine neue Kochshow ein. Dabei hat er die einfachste und zugleich schwierigste Aufgabe: Ihm muss schmecken, was die Mitwirkenden-Duos zubereiten. Pro Episode treten jeweils drei Paare im Wettkampf gegeneinander an. Jeweils einer oder eine aus dem Duo kocht. Die Duos selbst stehen aber jeweils in einer engen Beziehung zueinander (Paare, Eltern/Kinder, Geschwister, Freundinnen und ähnliches). In einer Blindverkostung entscheiden dann am Ende der Show Alexander Kumptner und der jeweils nicht kochende Teil des Duos, welche Kreation gelungen ist und welche nicht. »Doppelt kocht besser« basiert auf der französischen Show »Cheri(e) c’est moi le chef!« und wird produziert von Constantin Entertainment im Auftrag von Sat1.

Otto Steiner, Geschäftsführer und Produzent von Constantin Entertainment: »Wir freuen uns, diese wichtige und außergewöhnliche Produktion gemeinsam mit der Plazamedia für Sat1 zu realisieren, und haben dafür in den Kolleginnen und Kollegen der Plazamedia sehr professionelle und zuverlässige Partner gefunden.«

Jens Friedrichs, Vorsitzender der Geschäftsführung von Plazamedia: »Mit der Realisierung der neuen Sat1-Kochshow ‚Doppelt kocht besser‘ untermauern wir unsere große Kompetenz, mit unserer Produktionsinfrastruktur — inklusive der neuen IP-basierten Regie — aufwändige Showformate kurzfristig und effizient für unsere Kunden umsetzen zu können. Dieses aktuelle Beispiel zeigt gleichzeitig unsere besondere Fähigkeit, dank unserer breiten Aufstellung Produktionen für ganz unterschiedliche Genres und Auftraggeber in die Tat umzusetzen. Bei Constantin Entertainment bedanken wir uns herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.«