BR-Magazin »Quer« künftig bei Plazamedia

Das Wochenmagazin »Quer« des BR, moderiert von Christoph Süß, wird ab dem kommenden Jahr in einem neuen Studio in Ismaning produziert.

Die Neugestaltung des kritisch-satirischen Wochenmagazins des Bayerischen Rundfunks (BR), das im kommenden Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, wird umgestaltet und zieht 2023 in ein neues Studio von Plazamedia in Ismaning um. Das haben der BR und Plazamedia vor kurzem vereinbart.

Seit 1998 präsentiert Moderator und Kabarettist Christoph Süß in »Quer« politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Themen der Woche. Das Magazin wirft einen kritischen, oft ironischen Blick auf Ereignisse und Zeitgeschehen in Deutschland und besonders in Bayern. »Quer« wird schon seit langem in einem technisch mittlerweile etwas angejahrten Bluescreen-Studio in Unterföhring produziert: Zeit für einen technischen Refresh.

Satirischer Rückblick auf die Produktion von »Quer« aus dem Jahr 2016.

Zum Geburtstag zieht das Format also im kommenden Jahr in ein virtuelles Studio auf dem Produktionsgelände von Plazamedia in Ismaning um. Produziert werden dann die »Quer«-Studiosequenzen in einer der drei neuen IP-basierten UHD-Regien, ergänzt um das hauseigene Virtual-Production- und Graphics-Department. Die virtuelle Umsetzung erfolgt mit Technik von Vizrt, ergänzt um ein Trackersystem von Mo-Sys für drei Kameras.

Christoph Thees, Leiter Redaktion von »Quer«: »Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Plazamedia. Für uns der richtige Partner, um unseren besonderen inhaltlichen Anspruch als einzigartiges journalistisch-satirisches Crossover-Format mit einem passenden ‚Quer‘-Look im Fernsehen zu verbinden.«

Jens Friedrichs, Vorsitzender der Geschäftsführung von Plazamedia: »Wir danken dem BR für das Vertrauen, mit ‚Quer‘ ein weiteres seiner Flaggschiff-Formate in unsere Hände zu geben. Damit bauen wir unsere Zusammenarbeit weiter aus, die ja bereits die Realisierung verschiedener Kochformate umfasst. Besonders freuen wir uns, ‚Quer‘ als Produktionspartner ins Jubiläumsjahr begleiten zu dürfen!«

Der BR und Plazamedia arbeiten bereits seit einigen Jahren erfolgreich zusammen: Aktuell werden etwa die Kochformate »Einfach. Gut. Bachmeier«, »Schuhbecks Küchenkabarett« und »Aufgegabelt« mit Alexander Herrmann realisiert. Seit 2018 wird auch die Personality-Show »Ringlstetter« des BR schon bei Plazamedia produziert (Meldung).