Gravity produziert Motocross für SX Global

Gravity Media und SX Global haben eine Broadcast- und Technologiepartnerschaft für die »FIM World Supercross Championship« geschlossen.

Der Motorradsport-Weltverband FIM hat die Rechte an der Supercross-Weltmeisterschaft im Dezember 2021 an SX Global vergeben. Das umfasst die exklusiven organisatorischen und kommerziellen Rechte an dieser Motorsportweltmeisterschaft. Supercross ist Motocross in einer Halle oder einem Stadion auf einer speziell aufgebauten Strecke.

Nun schlossen Gravity Media und der Veranstalter SX Global eine Vereinbarung ab, mit der die »FIM World Supercross Championship« einem internationalen Publikum auf Bildschirmen weltweit verfügbar werden soll. Gravity Media übernimmt die Broadcast- und Streaming-Dienstleistung, entwirft und entwickelt aber hierfür auch innovative Kameratechnik für diese neue und schnell wachsende Weltmeisterschaft.

Im Rahmen der Partnerschaft werden SX Global und Gravity Media neue Helmkameras für die Fahrer nutzen, die von Gravity Media Australia entworfen und entwickelt wurden. 16 On-Bike-Kameras werden für die Berichterstattung von den Rennen eingesetzt. Das Debüt der Kameras fand auf australischem Boden mit der Übertragung des »WSX Australian Grand Prix« im Marvel-Stadion in Melbourne statt. Insgesamt nutzte Gravity Media 33 Kameras, darunter auch eine SpiderCam, die die Action von oben verfolgte.

Gravity Media Australia und SX Global werden diese Übertragung des »World Supercross Championship Australian Grand Prix« über die wichtigsten internationalen Sendeplattformen ausstrahlen, darunter Seven Network in Australien, Fox Sports in den Vereinigten Staaten, Dazn für Europa, Indien und Japan sowie BT Sport in Großbritannien.

Die Gesamtveranstaltung kombinierte Live-Action-Motorsport und ein ergänzendes Unterhaltungsprogramm, das Live-Musik, Pyrotechnik, Freestyle-Motocross-Shows und vieles mehr beinhaltete. 10 Teams und 40 der besten Fahrer aus der ganzen Motocross-Welt stellten sich dem Wettbewerb.

FIM World Supercross – Cardiff – WSX Heat 2 Highlights

Ryan Sanderson, Managing Director Commercial von SX Global, ist sicher: »Die Übertragungsinnovationen der FIM World Supercross Championship werden den Supercross-Sport auf ein bisher nicht gekanntes Niveau heben. Durch diese Innovationen werden die Supercross-Fans mit den Superstars dieses Sports quasi mitfahren. Unser Team wird den Fans ein noch nie dagewesenes Maß an Produktion und Möglichkeiten bieten, Supercross zu sehen.«

»Die WSX-Meisterschaft wird neue Wege für die Übertragung von Supercross beschreiten und das Bewusstsein und die Wertschätzung für diese unglaublichen Athleten und ihre Fähigkeiten erweitern, die alles riskieren, um Weltmeister zu werden. SX Global darf nur mit den Besten zusammenarbeiten, um die von uns erwarteten Weltklasse-Standards zu erreichen, deshalb haben wir uns mit Gravity Media zusammengetan.«

Die FIM World Supercross Championship ist eine globale Meisterschaft, die von SX Global geleitet wird, einer in Australien ansässigen Sportmarketing-Agentur, deren Präsident ist der ehemalige V8-Supercars-Boss Tony Cochrane. Zu den Geschäftsführern gehören der ehemalige Rennfahrer Adam Bailey und Ryan Sanderson, ehemaliger Sponsoring-Manager bei V8-Supercars.

In kurzer Zeit konnte das Team von SX Global das Geschäftsmodell und das Team aufbauen, zu dem auch der Sendeleiter Nathan Prendergast gehört — und am 8.10.2022 kamen zur Eröffnungsveranstaltung dieser Saison rund 35.000 Fans ins Principality Stadium in Cardiff.

Der World Supercross Australian Grand Prix in Melbourne war die nächste Runde der Pilot-Saison dieser Meisterschaft. Gravity Media wurde von SX Global beauftragt, bei jeder Runde dieser sich schnell entwickelnden Meisterschaft modernste Übertragungstechnologie und Produktionsdienstleistungen bereitzustellen.

Ben Madgwick, Director Media Services and Facilities bei Gravity Media: »Gravity Media ist stolz auf die Partnerschaft mit SX Global bei der World Supercross Championship und dem WSX Australian Grand Prix. Gravity Media wird ein vielfältiges Dienstleistungspaket mit konventionellen Übertragungen, immersiven POV-Kameras, Live-Onboard-Kameras plus Spidercam bereitstellen, um die Action aus allen möglichen Blickwinkeln einzufangen. Wir freuen uns, der bevorzugte technische Partner von SX Global zu sein und sicherzustellen, dass die gesamte Action auf der Strecke und die Geschichten hinter den Kulissen für die Produktion eingefangen werden, um diesen aufregenden Sport mit einem globalen Publikum zu teilen.«