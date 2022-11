RTS: Martial Arts in Abu Dhabi

Beim Mixed-Martial-Arts-Event UFC 280 in Abu Dhabi sorgte RTS für die Kommunikation hinter den Kulissen.

RTS-Geräte waren Teil des Intercom-Systems der jüngsten UFC 280 – das ist eine Mixed-Martial-Arts-Veranstaltung, die in der Etihad Arena in Abu Dhabi stattfand. Das Herz der Event-Kommunikation war eine Intercom-Matrix des Typs Adam-M von RTS, aber auch weitere RTS-Komponenten wurden verwendet.

Die Kampfsportveranstaltung, bei der Titelkämpfe um die UFC-Titel im Leicht- und Bantamgewicht ausgetragen wurden, wurde Ende Oktober weltweit übertragen und erforderte eine umfangreiche Intercom-Lösung, um sicherzustellen, dass verschiedene Produktionsteams, Broadcaster und Organisatoren in engem Kontakt bleiben konnten.

»Die UFC ist sehr spezifisch, was ihre Arbeitsweise und die verwendeten Systeme angeht«, erklärt Michael Southgate, der von NEP Singapur als Comms Guarantee Engineer für die Veranstaltung beauftragt wurde. »Da die Show aus verschiedenen Phasen besteht, gibt es für jede dieser Phasen verschiedene Elemente. Die Kämpfe im Vorfeld kann man frei empfangen, die Hauptkämpfe des Abends sind im Pay-per-View zu sehen.«

Die windows-basierte Software IPEdit wurde verwendet, um die 54 verfügbaren Omneo-Ports einfach zu konfigurieren und mit der Adam-M-Matrix zu verbinden, die das Herzstück des Intercom-Systems bildete. Der Rahmen wurde mit zwei Omi-Omneo-Matrix-Schnittstellenkarten mit 32 Ports, drei AIO-Karten und einer Madi-2-Karte mit 64 Ports ausgestattet. Die Audiosignale wurden via Madi gesendet und empfangen, an verschiedene Panel und Bereiche verteilt, sowie auch an die Kamera-Feeds, IFBs und weitere. Insgesamt waren 11 KP-5032- und 26 KP-4016-Bedienfelder sowie zehn TIF-2000A-Telefonschnittstellen im Einsatz.

»Wir verwendeten drei verwaltete Switches, die alle über Glasfaser verbunden waren, und bauten jeden Produktionsbereich in einem Token-Ring-Netzwerk auf, um Systemredundanz zu gewährleisten, da die Betriebszeit der Bedienfelder während der Ausstrahlung und erst recht während des Pay-per-View-Betriebs entscheidend waren«, erklärt Southgate. Die Keypanels wurden auf die verschiedenen Produktionsbereiche verteilt, um deren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.

»Es gab verschiedene Grafikpositionen für die verschiedenen Elemente der Free-to-Air-, Pay-per-View- und Kampfmetriken; diese wurden von fünf Positionen mit fünf Panels abgedeckt«, fügt er hinzu. »Die EVS-Abteilung war in sieben Positionen aufgeteilt, wobei ein zusätzlicher Produzent für das Schneiden von Highlights für eine separate Show und eine Redakteursposition für das Schneiden von Newsreels und Highlights für verschiedene Nachrichten- und Sportkanäle hinzukamen.«

»Die TX-Positionen wurden von zwei Panels abgedeckt, wobei dieser Bereich die Feeds an die verschiedenen Akteure und Sender sendete und auch die Integrität der Signale sicherstellte, die über den DSNG-Satelliten-Uplink-Truck und über die Glasfaser-Feeds weitergeleitet wurden«, so Southgate weiter. »Die Produktion wurde durch sieben KP-5032-Panels für verschiedene Abteilungen und den internen technischen Manager von UFC abgedeckt, der dafür sorgte, dass alles reibungslos lief. Die restlichen Panels verteilten sich auf die Bereiche Kamerakontrolle, Audio und Front of House, technischer Leiter, Produzent und Beleuchtung sowie auf das Produktionsbüro und die Ü-Wagen.“

Im Rückblick auf eine erfolgreiche Veranstaltung ist Southgate voll des Lobes für das RTS-Intercom-Netzwerk: »RTS Intercoms hat sich einmal mehr als die beste Wahl erwiesen — es ist einfach meine Kommunikationsgarantie.«

Die wichtigsten Ergebnisse der Veranstaltung waren: Islam Makhachev bezwang seinen Finalgegner Charles Oliveira und errang damit den vakanten UFC-Meistertitel im Leichtgewicht. Aljamain Sterling schickte seinen Finalgegner T. J. Dillashaw auf die Bretter und behielt damit seinen UFC-Meistertitel im Bantamgewicht.