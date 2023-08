TFO: Kindersendungen im Virtual Studio

TFO produziert in Kanada ein TV- und Online-Programm in französischer Sprache — außerhalb von Quebec.

TFO ist ein kanadischer Bildungs-Fernsehsender mit Sitz in Toronto, der seine Programme in französischer Sprache ausstrahlt. Toronto ist die größte Stadt Kanadas und Hauptstadt der Provinz Ontario. In der Stadt selbst und in der sie umgebenden Region leben rund 8,1 Millionen Einwohner, die weit überwiegend englisch sprechen: Obwohl Französisch ganz offiziell die zweite Amtssprache Kanadas ist, sprechen laut offizieller kanadischer Statistik nur rund 1,4 % der Bevölkerung von Ontario französisch. Um aber auch in Ontario die Zweisprachigkeit des Landes aufrecht zu erhalten, erhält TFO staatliche Unterstützung.

Unter diesen Rahmenbedingungen muss sich TFO natürlich besonders anstrengen, ein interessantes Programm zu produzieren. Dabei positioniert sich TFO über seine Online-Plattformen und den TFO-Sendekanal als Programm mit avantgardistischen Bildungs- und Kulturinhalten für Schüler, Eltern und Lehrer in der französischen Community — und gerade bei den Kindersendungen geht TFO hierbei konsequent den Weg zu Virtual Production. Der Sender produziert aber nicht nur Kindersendungen, sondern auch politische und kulturelle Inhalte, darunter Live-Wahlsendungen und Debatten im virtuellen Studio.

TFO strebt dabei an, besonders bei seinen Kinderserien qualitativ hochwertige Ergebnisse in hoher Produktionsgeschwindigkeit zu produzieren. TFO setzt dabei auf die VR-Technologie von Zero Density — und zwar schon seit dem Launch der VR-Technologie des türkischen Herstellers.

Damit haucht TFO seinen Kindersendungen mit Live-Action, Puppenspiel und computergenerierten Inhalten ein abwechslungsreiches Kinderprogramm ein. Die Shows sollen Kinder nicht nur bilden und bei ihren Französischkenntnissen am Ball halten, sondern sie sollen natürlich auch unterhalten, indem sie in verschiedene, teils schrille und bunte virtuelle Welten entführt werden.









Das VR-Studio von TFO hat eine Größe von rund 10 x 14 m, der Greenscreen nimmt davon 14 x 6,7 m ein. Im Hintergrund arbeiten drei Engines, die von zwei Mo-Sys StarTrackern auf Pedestal-Kameras gefüttert werden. Das Green-Screen-Studio wird das ganze Jahr über von Montag bis Freitag für tägliche Dreharbeiten genutzt. Die meisten Serien werden im Block gedreht, um die Kontinuität von Folge zu Folge und die Vertrautheit des Produktionsteams während der Dreharbeiten zu gewährleisten.

Nach Ansicht des TFO-Teams hat sich der Umstieg auf die virtuelle Studioproduktion mit Reality in vielerlei Hinsicht ausgezahlt. Ein Hauptvorteil ist der Wegfall großer physischer Sets, was einen schnellen Wechsel von einer virtuellen Umgebung zur nächsten ermöglicht. Außerdem hat das Team völlige Flexibilität bei der Gestaltung individueller Sets. Ein weiterer Vorteil ist die hervorragende Keying-Qualität von Reality Keyer. Das ermöglicht der Produktions-Crew mehr kreative und technische Freiheit und liefert gleichzeitig hohe Qualität.

Schon im Jahr 2016 startete TFO als neue Produktionsumgebung sein »Laboratoire d’univers virtuels« (Labor für virtuelle Welten) unter Einsatz von Reality. Seitdem ist TFO als Pionier im Broadcast-Markt anerkannt: Der Sender wurde mit Preisen und Nominierungen prämiert.

Anfang 2023 wird TFO seine Chroma-Key-Cyclorama-Wand auf etwa die doppelte Breite des derzeitigen Aufnahmeraums erweitern. Dabei sollen vorgefertigte Wandelemente von Pro verwendet werden und es soll auch auf 4K aufgerüstet werden.

So produziert TFO

TFO verfügt insgesamt über drei Produktionsbüros in Kanada, die mit sämtlichen Werkzeugen ausgestattet sind, um Live-, Pre-Taping- und Live-Streaming-Produktionen und -Events zu realisieren. Die Mitarbeiter an allen drei Standorten sind für den gesamten Prozess von A bis Z verantwortlich: Planung, Produktion, Design, Marketing, Vertrieb.

Das Produktionsteam besteht je nach Sendung aus 12 bis 20 Personen. Das hauseigene 3D-Designteam setzt sich aus 3D-Modellierern, Konzeptkünstlern, technischen Künstlern und technischen Produzenten zusammen.