Leichtathletik WM in Budapest

Vom 19. bis 27. August 2023 finden in Budapest die 19. Leichtathletik-Weltmeisterschaften statt.

Die Sportfans in ganz Europa können ein Jahr vor Paris 2024 mit ihren Top-Stars mitfiebern. Im neu errichteten nationalen Leichtathletik-Stadion in Budapest werden in 48 Disziplinen die Weltmeisterinnen und Weltmeister gesucht. ARD, ZDF und Warner Bros. Discovery berichten.

Warner Bros Discovery

Warner Bros. Discovery zeigt die Stars der Leichtathletik bei der Weltmeisterschaft in Budapest vom 19. bis 27. August 2023 bei Eurosport 1 im Free-TV sowie auf der Streamingplattform Discovery+

Mit der WM-Übertragung setzt Warner Bros. Discovery Sport sein ganzjähriges Storytelling rund um die größten Sportevents der Welt fort, wenn die Stars der Leichtathletik den WM-Titel ins Visier nehmen wollen, und bietet knapp 70 Stunden Live-Berichterstattung im Free-TV. Neben dem Live-Angebot ist an jedem Tag eine 30-minütige Sendung im Programm, in der die Highlights des Tages zusammengefasst werden.

Im 36.000 Zuschauer fassenden nationalen Leichtathletikzentrum am Ostufer der Donau im Süden von Budapest werden einige der besten Athleten der Welt antreten, darunter Noah Lyles (100 m, USA), Kelsey Lee-Barber (Speerwurf, Australien), Shelly-Ann Fraser-Pryce (100 m, Jamaika) und Karsten Warholm (400 m, Dänemark). Auch die Stars aus Deutschland wollen in Budapest ihre Bestform zeigen, der DLV schickt über 70 Athlet_innen zur WM, darunter die Stars und Leistungsträger wie Zehnkämpfer Niklas Kaul, Sprinterin Gina Lückenkemper und Speerwerfer Julian Weber.

Am Mikrofon begleitet das Leichtathletik-Duo Sigi Heinrich und Markus Röhrig die WM. Die beiden Kommentatoren werden dabei von wechselnden Experten unterstützt: André Höhne (Gehen am 19. & 20.8.), Rico Freimuth (Zehnkampf, 25. & 26.08.), Claudia Dreher (Marathon/w 26.08.) und Philipp Pflieger (Marathon/m 27.08.).

Teil der internationalen Eurosport-Crew sind neben Moderator Radzi Chinyanganya die Experten Iwan Thomas – 4 x 400m Weltmeister von 1997 – und Robert Korzeniowski, vierfacher polnischer Olympiasieger im Gehen, die live aus dem National Athletics Centre berichten.

ARD und ZDF

Rund um die Uhr bildet die ARD das Sportevent digital ab. Das Herzstück bei sportschau.de ist das »Live-Center«, in dem neben Livestreams auch Live-Ticker und Live-Ergebnisse gebündelt werden.

On-Demand gibt es zusätzlich Glanzlichter und Hintergründe – täglich unter anderem eine zehnminütige Zusammenfassung des jeweiligen Wettkampftages in der Mediathek und auf sportschau.de. Sternstunden mit den entscheidenden Wettkämpfen sind zeitversetzt auf den digitalen Kanälen von sportschau.de und in der ARD Mediathek zu sehen.

Die ARD überträgt vier von neun Wettkampftagen: den 20., 22., 24., und 26. August 2023. Sämtliche Events sind live im Ersten und zeitgleich im Stream zu sehen. Die Wettbewerbe am Abend werden zur Primetime vor einem Millionenpublikum stattfinden. Linear werden zudem ARD Aktuell, das Mittagsmagazin und die Sportschau beliefert. Alle Beiträge und Trailer werden in Hamburg geschnitten. Das ZDF nutzt seine Schnittkapazitäten in Mainz.

Präsentiert wird das Sportereignis für die ARD aus der Mixed-Zone des nationalen Leichtathletikstadions »Nemzeti Atlétikai Központ«. Moderator Claus Lufen führt zusammen mit ARD-Experte Frank Busemann durch das Programm. Als Kommentatoren in Budapest sind Ralf Scholt und Willi Hark dabei. Maral Bazargani wird als Social Reporterin auf den Digitalkanälen der Sportschau vom Event berichten.

Jeden Tag gibt es eine zehnminütige Zusammenfassung des jeweiligen Wettkampftages in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

»sportstudio live« im ZDF berichtet im Wechsel mit der ARD an fünf von neun WM-Tagen vormittags und in der Primetime von diesem internationalen Saisonhöhepunkt.

Mit vier eigenen Kameras im Stadion wird das ZDF immer auch die deutschen Athletinnen und Athleten ins Bild rücken können und den Weg der deutschen Leichtathletik-Hoffnungen an die Weltspitze begleiten. Die Presenter-Position von ARD und ZDF im für die WM neu errichteten nationalen Leichtathletik-Stadion Nemzeti Atlétikai Központ ist direkt am Rande der Laufbahn.

Für das ZDF ist das bewährte Leichtathletik-Team um Moderator Norbert König und den Reportern Peter Leissl, Marc Windgassen und Fabian Meseberg vor Ort. »sportstudio live« im ZDF berichtet nach dem Eröffnungstag erneut am Montag, 21. August 2023 (19.25 bis 22.00 Uhr), Mittwoch, 23. August 2023 (10.30 bis 13.15, 19.25 bis 22.00 Uhr), Freitag, 25. August 2023 (10.00 bis 13.15 Uhr, 19.25 bis 22.00 Uhr) sowie am Schlusstag, am Sonntag, 27. August 2023 (6.55 bis 9.25 Uhr, 20.15 bis 22.00 Uhr) live aus Budapest.

Das ZDF präsentiert die Leichtathletik-WM auch im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek. Dabei bietet der ZDF-Highlight-Player einen ganz besonderen Service. Die Nutzerinnen und Nutzer können sich im Livestream bei ausgewählten Wettbewerben zu den entscheidenden Szenen navigieren. Sprungmarken erleichtern dabei den Einstieg zu Gold, Silber und Bronze sowie zu Rekorden.

Auf ZDFheute und in der ZDFmediathek wird es zudem tägliche Highlight-Clips zu den Wettkämpfen und Hintergrundberichte geben. Die digitalen Angebote des ZDF sind via ZDF-App, ZDFheute-App oder per Browser auf Smartphone, Tablet, PC oder Smart- TV (HbbTV) abrufbar. Die sportstudio-Kanäle auf lnstagram, Twitter, TikTok und YouTube liefern kompakte Highlight-Clips, News, Grafiken und bieten Möglichkeiten zur Interaktion.