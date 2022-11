Gravity: Mountainbike-Festival Crankworx Cairns

Im Auftrag von Red Bull TV produziert Gravity Media das Mountainbike-Festival Crankworx in Cairns.

Gravity Media hat in Zusammenarbeit mit Red Bull Media House, GTR Events und der Boombox Group Übertragungen vom Mountainbike Festival Crankworx in Cairns umgesetzt. Crankworx, ein viertägiges Festival mit internationalen Mountainbike-Wettbewerben und -Rennen, hat seinen Ursprung in Whistler in British Columbia und ist heute das größte jährliche Festival in Whistler.

Die Urspungsveranstaltung hat sich zur Crankworx World Tour entwickelt, mit Festivals im australischen Cairns, im österreichischen Innsbruck und im neuseeländischen Rotorua.

Gravity Media Australia realisierte für Red Bull TV die internationale Übertragungstechnik und Produktion für Crankworx Cairns.

Dabei wurde auf fünf verschiedenen Strecken und an vier Wettkampftagen übertragen.

Gravity Media nutzte dabei 15 Kameras auf 52 verschiedenen Kamerapositionen und verwendete Satellitenübertragungs-Technologien.

Unter den Kameras waren auch Spezialkameras und Drohnen, um Bildmaterial einzufangen, was als »das ultimative Mountainbike-Erlebnis« beschrieben wird.

Nathan Bassett, Veranstaltungsleiter Crankworx Cairns von GTR Events bilanziert: »Gravity Media hat ein hohes Maß an Professionalität an den Tag gelegt und eine globale Übertragung auf die Beine gestellt, damit die Welt das erste Crankworx Cairns im tropischen Nord-Queensland erleben kann.«

Marcus Doherty, Account Executive, Media Services and Facilities bei Gravity Media: »Gravity Media hat eine lange Geschäftsbeziehung mit GTR Events, unter anderem haben wir auch schon das Cadel Evans Great Ocean Road Race in Geelong und die UCI MTB World Championships in Cairns realisiert.«

»Wir waren begeistert, erneut mit GTR Events zusammenzuarbeiten und Crankworx Cairns einem globalen Publikum zu präsentieren. Die Smithfield-Downhill-Strecke in Cairns ist einer der brutalsten Schauplätze für eine Übertragungsanlage in Australien — und unser Team entwickelte ein einzigartiges Glasfasernetz, das eine brillante Kameraabdeckung in Bereichen ermöglichte, in denen andere noch nicht waren.«

»Das war ein großartiges Ereignis, das durch die Zusammenarbeit aller Produktionspartner zu einer Weltklasse-Übertragung führte.«

Mit seinen Studios, Produktions- und Postproduktionszentren, AÜ-Einrichtungen und speziellen Kameratechnologien arbeitet Gravity Media Australia derzeit mit großen Produktionsfirmen, Fernsehsendern und Pay-TV- und Streaming-Plattformen in Australien zusammen, darunter auch an Projekten wie »Australian Ninja Warrior«, »The Masked Singer«, »Australia’s Got Talent« und »I’m A Celebrity«. Gravity Media verfügt auch über Technologie, Einrichtungen und Produktionspartnerschaften mit vielen der wichtigsten Sportveranstaltungen in Australien.