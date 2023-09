JVC lieferte 15 PTZ-Kameras an katholische Diözese Phoenix

Für Live-Übertragungen aus diversen katholischen Kirchen in Phoenix sind nun PTZ-Kameras von JVC installiert.

Das Catholic Media Ministry ist der führende Anbieter von technischer Unterstützung und Produktionsdienstleistungen für die römisch-katholische Diözese von Phoenix, Arizona. Als die Diözese vor kurzem mit der Übertragung von Gottesdiensten im Fernsehen beginnen wollte, wurde klar, dass die Kirchen und das Produktionsteam ein Upgrade der Ausrüstung benötigten. Die Produktionsfirma Catholic Media Ministry entschied sich dabei für PTZ-Kameras des Typs KY-PZ100 von JVC.

Obwohl das Live-Streaming von Gottesdiensten heute gang und gäbe ist, fand die Diözese es umständlich und schwierig für ihre Gemeindemitglieder, sich durch das Internet und Software-Apps navigieren zu müssen, um die gewünschten Videos zu finden. Daher fiel die Entscheidung, die Gottesdienste im lokalen TV-Programm zu übertragen.

»Als ich erst ganz neu bei der Catholic Media Ministry angefangen hatte, wurde mir die wichtige Aufgabe übertragen, unsere täglichen Messen für die Übertragung im Fernsehen einzurichten«, sagt Arturo Santoyo, Videoproduzent bei Catholic Media Ministry. »Da wir anfangs kein großes Budget für die Livestream-Produktionen hatten, verwendeten wir ursprünglich sehr billige Kameras. Ich wusste aber, dass wir nun bessere Kameras brauchten, um die für das Fernsehen notwendige Sendequalität produzieren zu können — und so wendeten wir uns an JVC Professional Video.«

Vor der nun erfolgten Umstellung auf JVC PTZs nutzte das Catholic Media Ministry ältere Handkameras, die normalerweise von Freiwilligen bedient wurden. »Ich erinnere mich an eine Veranstaltung, bei der ich mich in einer verzweifelten Situation befand: Es war 15 Minuten vor Beginn der Show und es waren noch keine Freiwilligen eingetroffen«, sagt er. »Noch am gleichen Abend rief ich meinen Pfarrer an, Pater Dan McBride, den Gründer von Catholic Media Ministry. Ich erklärte ihm, dass ich mit dem Kauf von PTZ-Kameras in der Lage wäre, eine ganze Sendung ohne Freiwillige selbst zu leiten und durchzuführen —und er war begeistert.«

Nachdem das Team die KY-PZ100 in einer schwach beleuchteten Kirche getestet hatte, war klar, dass die Kameras nicht nur für die Übertragung der Messe, sondern auch für andere Anwendungen perfekt geeignet waren. Catholic Media Ministry kaufte zunächst neun KY-PZ100. Sechs der Kameras gingen an die römisch-katholische Pfarrei St. Mary’s in Chandle und sie wurden gleichmäßig zwischen der St. Mary’s Church und der St. Juan Diego Church aufgeteilt, während die anderen drei Fly-Packs der Catholic Media Ministry für Produktionen zwischen Kirchen und anderen Veranstaltungen integriert wurden.

Seitdem hat die Produktionsfirma noch sechs weitere PTZ-Kameras von JVC gekauft, so dass insgesamt nun 15 KY-PZ100 in verschiedenen Kirchen und im mobilen Produktions-Pool verwendet werden. Das Unternehmen kaufte auch drei RM-LP100U Remote Production Controllers. »Wir haben einen Regietisch eingerichtet, an dem ein einzelner Freiwilliger die Kameras bedienen und gleichzeitig umschalten kann«, sagt Arturo Santoyo. »So kann eine einzige Person drei oder vier Kameras bedienen, was großartig ist.«

Für Santoyo ist eine der besten Eigenschaften der PTZ-Kamera KY-PZ100 von JVC die Voreinstellung und der 30-fache optische Zoom mit großer Reichweite. »Wir übertragen viele verschiedene Veranstaltungen, von täglichen und Wochenendgottesdiensten bis hin zu Prozessionen, Messen und Paraden im Freien«, fährt er fort. »Wir verwenden verschiedene Voreinstellungen für jede Anwendung und jeden Veranstaltungsort, was die Sache für uns sehr bequem macht. Aus demselben Grund ist auch die Zoomfunktion großartig; sie ist wirklich sehr praktisch.«

Kürzlich erwarb das Catholic Media Ministry auch noch ergänzend vier GY-HC500 Handheld-Produktionskameras. »Wir haben damit etwa ein Basketballspiel übertragen, das wir ‚Game for the Vocations‘ nennen, bei dem Priester gegen Seminaristen spielten, für das wir die GY-HC500s zusammen mit den PTZs eingesetzt haben«, sagt Santoyo. »Wir lieben vor allem den optischen und dynamischen Zoom dieser Handheld-Kameras; die Möglichkeit, in 4K aufzunehmen und auf SSD zu speichern, ist ein zusätzlicher Bonus. Die IP-Fernsteuerung und die Anzeigefunktionen sind ebenfalls spektakulär.«