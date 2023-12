Hintergrund: »Neue Geschichten vom Pumuckl«

Um »Pumuckl« wieder möglichst authentisch aufleben zu lassen, wurde die Serie »behutsam und liebevoll« modernisiert — auch mit KI.

Ab 11.12.2023 wird es neue Folgen von »Pumuckl« auf RTL+ geben, ab 25.12.2023 bei RTL und ab 31.12.2023 bei Toggo. Dabei wurde die Serie mit dem Titel »Neue Geschichten vom Pumuckl« um den Kobold in der Schreinerwerkstatt »behutsam und liebevoll« modernisiert, wie RTL und die Produktionsfirma NeueSuper versprechen. Dabei gab es auch technische Besonderheiten.

Die Rolle des neuen, jüngeren Schreiners spielt Florian Brückner, dem Kobold leiht Maxi Schafroth die Stimme. Weil aber die Stimme des Pumuckl so charakteristisch ist und vielen Zuschauern der früheren Serie im Gedächtnis blieb, setzte die NeueSuper einige Mühe in die Lösung dieser Problematik. In der früheren Serie hatte der Schauspieler und Sprecher Hans Clarin dem Kobold die Stimme und damit einen Großteil seines Charakters geschenkt. Aber da Hans Clarin schon 2005 verstorben ist, musste eine andere Lösung für die Synchronisierung des Pumuckl gesucht werden.

Schon im Grundkonzept hatte Korbinian Dufter, Produzent und Headautor der neuen Serie, die Idee, Pumuckl wieder mit seiner alten Stimme sprechen zu lassen. Er erläutert: »Ein Kobold altert ja nicht. Uns war klar, dass Pumuckl wieder so aussehen musste wie zuvor. Und dass er wieder sprechen musste, wie wir ihn kennen – mit der unvergleichlichen Stimme von Hans Clarin.«

»Schon ganz am Anfang saß ich mit meinem Bruder Philipp Dufter zusammen, der sich beruflich mit Künstlicher Intelligenz beschäftigt. Könnte man nicht moderne Technik verwenden, um Pumuckls Stimme wieder zum Leben zu erwecken? Diese Idee hat auch meinen Bruder nicht mehr losgelassen. Er hat viel recherchiert. Wir sprachen mit einigen Firmen und Start-ups, die in dem Bereich tätig waren. Überzeugt hat uns letzten Endes aber die Firma Respeecher aus der Ukraine. Deren Team hat eine bahnbrechende Technologie entwickelt.«

»Wir machten erste Tests. Und das Ergebnis war vielversprechend. Gemeinsam mit den Ukrainern besprachen wir, was verbessert werden müsste, damit wir die Technik nutzen können. Oft trafen wir uns über Zoom und ahmten auf englisch Clarins Stimme nach und versuchten zu erklären, was er mit seiner Stimme anstellt, wenn Pumuckl singt oder reimt. Sehr erheiternd – für alle Beteiligten.«

Kurz vor Start der Dreharbeiten greift Russland die Ukraine an. »Unsere alltäglichen Probleme am Set kamen uns plötzlich sehr klein vor. Wir machten uns große Sorgen, was in der Ukraine passiert.« Doch Respeecher nahm die Arbeit wieder auf und arbeitete weiter daran, ihre Technologie zu verbessern.

Korbinian Dufter nahm Kontakt mit der Witwe von Hans Clarin und dessen Kindern auf. Die Kinder vertreten als Erbengemeinschaft das Werk ihres verstorbenen Vaters.

»Natürlich waren sie am Anfang skeptisch. Das wäre ich auch gewesen. Da kommt jemand, den sie nicht kennen, und der möchte nicht nur Pumuckl neu aufleben lassen, sondern mit KI die Stimme ihres Vaters wieder zum Leben erwecken. In vielen Gesprächen haben wir ihnen unser Vorhaben erklärt. Als das Vertrauen in uns da war und wir ihnen dann auch erste Tests gezeigt haben, haben sie zugestimmt. Hans Clarin war wohl selber sehr technikbegeistert und Neuem immer sehr offen gegenüber. Die Idee, dass er wieder Pumuckl sprechen könnte, hätte ihm sehr gefallen, sagten mir seine Kinder.«

Alex Serdiuk, CEO und Mitbegründer, Respeecher: »Die Stimme von Hans Clarins Pumuckl mit KI wieder zu erschaffen war für Respeecher eine große Verantwortung und Ehre zugleich. Das Projekt hat uns zwei Jahre lang begleitet. Wir sind sehr stolz, dass Pumuckl mit Hilfe unserer Technologie und Erfahrung im Sound-Bereich wieder mit der Stimme von Hans Clarin spricht. Ich glaube, dass das den Fans viel bedeuten wird, vor allem denjenigen, die mit Pumuckl aufgewachsen sind. Das Einverständnis der Familie von Hans Clarin war für unsere Arbeit essenziell. Die Besonderheit der Pumuckl-Stimme, die Emotionalität und die charakteristischen Pumuckl-Geräusche waren dabei eine besondere Herausforderung. Aber das Spiel von Maxi Schafroth, der Pumuckl in der neuen Serie spricht, war herausragend.«

»Maxi ist mit seiner Stimme so nah an der von Hans Clarin dran, dass wir auch in der KI-Version in schwierigen Passagen zwischendurch auf die Stimme von Maxi Schafroth zurückschneiden können. Die Stimmen der beiden sind sich teilweise so ähnlich, dass es dem Zuschauer kaum auffällt. Dass sich die Fans auf RTL+ sowohl Pumuckl mit der Stimme von Maxi Schafroth als auch mit der Stimme von Hans Clarin anschauen können, finde ich auch im Sinne der Transparenz eine super Sache. Wir legen die Quelle der KI sozusagen offen.«

Zwei Sprechbeispiele aus »Neue Geschichten vom Pumuckl«

Das erste Hörbeispiel zeigt in der Pumuckl-Stimme die mit KI in Richtung Hans Clarin bearbeitete Version.

Das zweite Hörbeispiel zeigt in der Pumuckl-Stimme das Original von Maxi Schaffroth, als ohne KI-Bearbeitung.

Das Schauspiel und die Stimme von Kabarettist Maximilian Schafroth sind die Vorlage für die Animation des Kobolds. Außerdem wurde für Pumuckls Stimme zum ersten Mal überhaupt in diesem Umfang mittels KI die Stimme Schafroths in die unverkennbare Pumuckl-Stimme von Hans Clarin umgewandelt. Bei den vor dem Start der Serie durchgeführten Kino-Previews war Hans Clarins Stimme zu hören. Wenn die Serie auf RTL+ und RTL gezeigt wird, werden beide Stimmversionen bereitstehen.

Auf RTL+ steht ab 11.12.2023 auch eine zweiteilige Doku über die Produktion der neuen Pumuckl-Serie zur Verfügung, mit Hintergründen über die Stimmgestaltung, aber auch über die Dreharbeiten und die Animation des Kobolds insgesamt.

Über drei Jahre wurde das Team von »Neue Geschichten vom Pumuckl« bei seiner Arbeit begleitet. Originalgetreu bis ins letzte Detail etwa wurde die Schreinerwerkstatt wieder aufgebaut und ist der Hauptschauplatz für die neue Serie.

Animiert wurde Pumuckl vom Ludwigsburger Animationsstudio Studio Soi. »Wir haben uns sehr früh auf die Suche nach dem passenden Animationsstudio gemacht. Schließlich geht es um keinen geringeren als unseren Hauptdarsteller – eben um Pumuckl«, erzählt Korbinian Dufter.

»Mein Onkel war Schreiner. Und in seiner Werkstatt hatte ich noch erste Testszenen gedreht, bevor klar war, ob wir Pumuckl finanziert bekommen. Pumuckl sollte eine Schraubzwinge runterwerfen oder auf der Lampe schaukeln. Diese Testszenen gaben wir verschiedenen Studios, die den Pumuckl hineinanimiert haben. Der Pumuckl von Studio Soi hatte sofort unsere Herzen erobert. Animationsregisseur Michael Siebert und sein Team haben so viel Liebe in den Kobold gesteckt, dass einem einfach das Herz aufgehen muss.«

Über ein Jahr haben die Animationsarbeiten an der Pumuckl-Figur gedauert. Behutsam wurde Pumuckl modernisiert.

»Pumuckl ist Pumuckl. Er altert nicht und ändert sich nicht. Deswegen haben wir uns auch für eine 2D-Figur entschieden. Nur dass Pumuckl beispielsweise Schatten wirft, ist neu. Diese behutsame Modernisierung haben wir uns getraut«, erläutert Korbinian Dufter.

Hauptdarsteller absolut essenziell

Auch technischer Sicht sind die weiter oben ausgeführten Aspekte, wie etwa die Stimmgestaltung, natürlich besonders interessant, aber natürlich lassen die Hauptdarsteller den »Neuen Geschichten vom Pumuckl« das absolut entscheidende Leben und den Charakter. »Florian Brückner und Maximilian Schafroth sind ein großer Glücksfall. Als hätte Pumuckl selbst die beiden zusammengebracht«, sagt Korbinian Dufter.

Zusammen mit Regisseur Marcus H. Rosenmüller wurde nach einem neuen Meister Eder gesucht. »Wir haben sehr viel gecastet. Nicht im Studio, sondern in einer kleinen Schreinerwerkstatt. Uns war wichtig, dass sich der neue Eder authentisch in eine Werkstatt einfügt. Als dann Florian Brückner zum Casting kam und die Probe-Szene spielte, war uns irgendwie sofort klar: Das ist er, der neue Eder. Florian Brückner spielt so herzerwärmend, unaufgeregt, so fein nuanciert. Wenn er spielt, haben alle am Set das Gefühl: Er sieht den Kobold wirklich! Man kann es kaum in Worte fassen. Es hat einfach total gepasst.«

Doch Florian Brückner war nicht allein im Studio. Die Casterin Franziska Aigner hatte als Anspielpartner für die Eder-Kandidaten den Schauspieler und Kabarettisten Maxi Schafroth eingeladen. »Unsere Casterin Franziska Aigner hatte, glaube ich, schon vorher im Gefühl, Maxi Schafroth könnte ein guter Pumuckl sein. Und als Maxi ihn dann gespielt hat, waren wir sprachlos. Er spielte nicht nur wie Pumuckl, er klang auch wie Pumuckl. Er ist ein Stimmakrobat. Ein Wortzauberer. Ein Energiebündel. Ein Schabernackeur. Er ist einfach Pumuckl.«

Maxi Schafroth leiht Pumuckl nicht nur seine Stimme. Sondern es ist auch umgekehrt: Sie ist Vorlage für die Animatoren, die Pumuckl am Computer zum Leben erwecken. »Jede Nuance in Maxis Stimme gibt den Animatoren von Pumuckl vor, wie sie ihn animieren. Jede kleine Veränderung in seiner Stimme verändert auch die Animation. Maxi spricht nicht nur Pumuckl, er spielt ihn — im wahrsten Sinne des Wortes. Maxi ist Pumuckl«, führt Korbinian Dufter aus.

Verkürzte Stabliste »Neue Geschichten vom Pumuckl«

Filmvorlage nach Ellis Kaut

Originalentwurf Pumuckl-Figur: Barbara von Johnson mit freundlicher Unterstützung der Pumuckl Media GmbH und Beta Film GmbH

Hauptdarsteller:

Florian Eder: Florian Brückner

Pumuckl: Maxi Schafroth (mit der KI Stimme von Hans Clarin)

Produktionsfirma: NeueSuper GmbH

Produzenten: Korbinian Dufter, Simon Amberger, Rafael Parente

Producerin: Maia Bäckmann

Junior Producerin: Tina Lenz

RTL+ Programmdirektorin: Frauke Neeb

Head of Fiction: Hauke Bartel

Redaktion: Manuel Schlegel

Headautoren: Korbinian Dufter, Matthias Pacht

Autoren: Katharina Köster, Moritz Binder

Regie: Marcus H. Rosenmüller

Regieassistenzen: Manuel Kreuzpaintner, Carolin Fiona Gruben

Animationsberater: Jan Lachauer

Kamera: Stefan Biebl

Tonmeister: Michael Vetter

Komponist: Michael Regner