»Unter uns«-Xmas-Special bei RTL+

»Der kleine Unter uns Weihnachtsfilm« wurde zu Teilen per KI generiert und von Ufa Serial Drama produziert.

Auf RTL+ gibt es eine ganz besondere Weihnachtsfolge der RTL-Serie »Unter uns«. »Der kleine Unter uns Weihnachtsfilm« wurde zu Teilen per KI generiert und von Ufa Serial Drama produziert. Konkret wird die Szenerie von einer KI-generierten Erzählstimme begleitet.

Bei der in Köln unter Produzent Guido Reinhardt gedrehten Serie hält somit die Künstliche Intelligenz Einzug in eine Sonderfolge zur Weihnachtszeit Einzug.

Die »Unter uns« Rollen wurden eigens für dieses Special frei nach Dickens von Jens Hajek, Miriam Lahnstein, Isabell Hertel, Aaron Koszuta, Alexander Milo, Patrick Müller, Sharon Berlinghoff, Timothy Boldt, Tabea Heynig, Julius Dombrink, Jess Maura, Benjamin Heinrich, Diego Carlos Seyfarth, Bettine Langehein, Valea Scalabrino neu interpretiert.

Zum Inhalt

Der mürrische Geschäftsmann Benedikt »Scrooge« Huber (Jens Hajek) arbeitet wie jedes Jahr an Weihnachten und lehnt die Einladung seiner Familie ab. Für ihn ist Weihnachten reinster Humbug! Nachts erscheinen ihm Geister (Miriam Lahnstein), die ihn auf eine Reise durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nehmen, und danach ist nichts mehr wie zuvor.

Für »Der kleine Unter uns Weihnachtsfilm« wurde das Kreativteam der Ufa Serial Drama bei Inhalten, Sprache und Visualisierungen von der Künstlichen Intelligenz unterstützt.

Jens Hajek, Schauspieler: »Die Rolle des ‚Ebanezer Scrooge‘ in dieser ‚Unter uns‘-KI-Version von Dickens‘ Weihnachtsgeschichte spielen zu dürfen, war für mich ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Auch gemeinsam mit dem Team, von der Ausstattung über Licht bis hin zu Maske, Kostüm und Regie, dieses Genre bedienen zu dürfen, war ein riesiger – wenngleich auch herausfordernder – Spaß! Und das Ergebnis ist alles andere als ‚Humbug‘. Schaut es euch an!«

Guido Reinhardt, Produzent Ufa Serial Drama: »Künstliche Intelligenz ist ein großes Thema und bereits in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wie es unser Leben in vielen Bereichen verändern wird, können wir nur erahnen – für uns bei der Ufa Serial Drama der perfekte Zeitpunkt, pragmatisch als Innovationstreiber einen Versuchsballon zu starten. Herausgekommen ist ein weihnachtlicher Kurzfilm, eine KI generierte Melange aus ‚Unter uns‘ Figuren frei assoziiert mit der Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Die KI hat hier stark den kreativen Prozess unterstützt, aber nicht verantwortet. So konnte mit einem Team von kreativen Menschen, die auch sonst unter persönlicher Höchstleistung an Serien arbeiten, dieses ambitionierte Projekt realisiert werden. To be continued …«

Frauke Neeb, Programmdirektorin RTL+: »Der in Zusammenarbeit mit Künstlicher Intelligenz entstandene ‚Unter uns‘ Kurzfilm war für uns eine schöne und positive Überraschung. Daher haben wir uns kurzfristig entschieden, ihn als eine Art kleines Weihnachtsgeschenk auf unserer Plattform zur Verfügung zu stellen. Ein vorweihnachtliches Dankeschön an alle treuen ‚Unter uns‘ Fans, aber auch an alle anderen Zuschauer:innen, die auf RTL+ Tag für Tag ihre Lieblingsserien anschauen.«

Über die Produktion

»Der kleine Unter uns Weihnachtsfilm« ist eine Produktion der Ufa Serial Drama für RTL+. Produzent ist Guido Reinhardt, Producer:innen sind Claudia Danne, Agnes Hertwig und Mischa Bülter-Hoffacker. Line Producer sind Erik Krämer und Nina Jansen. Regie führte Klaus Knoesel. Hinter der Kamera standen Ruwan Löhr, Can Özbilgin und Jürgen Koch. Für das Drehbuch zeichnen Christoph Schulz, Kerstin Meixner, Mischa Bülter, Agnes Hertwig verantwortlich, unterstützt von KI.

»Unter uns« ist die erste langlaufende tägliche Serie, die die ökologischen Standards für deutsche Kino-, TV- und Online-/ VoD-Produktionen des Arbeitskreises »Green Shooting« eingehalten hat und dafür in diesem Jahr mit dem »Green Motion« Label ausgezeichnet wurde.