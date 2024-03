Berlin-Marathon jetzt bei RTL

Der BMW Berlin-Marathon kehrt nach 14 Jahren zu RTL zurück. Mit SCC Events hat sich der Kölner Sender auf ein exklusives nationales Rechtepaket für die kommenden drei Jahre geeinigt.

Nach ntv im Jahr 2010 ist nun erstmals RTL live dabei, wenn zum 50. Jubiläum des BMW Berlin-Marathon, am 29. September 2024, an die 50.000 Läufer_innen an den Start gehen. Neben der Live-Übertragung planen verschiedene Sender der RTL-Gruppe, die Jubiläumsveranstaltung 2024 mit umfangreicher Vor- und Nachberichterstattung zu begleiten.

Höhere Sichtbarkeit für das Event

Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin RTL und RTL+: »Der BMW Berlin-Marathon ist ein sportliches Großereignis, das nicht nur die Hauptstadt bewegt, sondern ganz Deutschland begeistert. Wir freuen uns deshalb sehr, einem weiteren sportlichen Großevent bei RTL eine Heimat bieten zu können und unsere Sportberichterstattung mit verlässlichen Partnern weiter auszubauen.«

Jürgen Lock, Geschäftsführer von SCC Events, zur Kooperation mit RTL: »Die Berichterstattung mit einer Mediengruppe umzusetzen, die in ihrer Wachstumsstrategie Sport als einen zentralen Bestandteil ansieht, unterstreicht den internationalen und nationalen Stellenwert des BMW Berlin-Marathon als einen Leuchtturm in der Sportlandschaft. Wir freuen uns auf die erneute Zusammenarbeit mit RTL, die unserem Event, das als Gründermitglied der Abbott World Marathon Majors zu den weltweit hochklassigen seiner Art zählt, auch deutschlandweit eine noch höhere Präsenz von Spitzen-, Breiten- und Inklusionssport ermöglicht. Wir sind sicher, dass sich über diese Kooperation noch mehr Menschen von der Faszination Marathon und seinen positiven Emotionen anstecken lassen. Wir wollen Menschen zu mehr Aktivität motivieren und haben mit der RTL Group einen tollen Partner, um das umzusetzen.«

Langjährige Partnerschaft mit RTL-Spendenmarathon

Die Partnerschaft mit dem RTL-Spendenmarathon wird fortgesetzt. Seit 2009 wurden beim BMW Berlin-Marathon bereits 822.199 Euro für die »Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.« gesammelt. 2024 spendet SCC Events 200 Startplätze für den 50. BMW Berlin-Marathon an den RTL-Spendenmarathon.

Interessierte Läufer_innen können bei United Charity die letzten Startplätze für den Jubiläums-Marathon sichern. Zunächst stehen 150 Plätze zum Direktkauf für 750 Euro zur Verfügung, danach werden weitere 50 Startnummern über eine Auktion versteigert. Der gesamte Erlös fließt an bedürftige Kinder in Berlin über den RTL-Spendenmarathon.

Über den BMW Berlin-Marathon

Eine Gruppe von Läufern des Sport-Club Charlottenburg, der zu den renommierten deutschen Leichtathletik-Vereinen gehört, organisierte den ersten Berlin-Marathon im Jahr 1974. 1981 wurde das Rennen vom Grunewald ins Stadtzentrum von West-Berlin verlegt. Nach dem Fall der Berliner Mauer im November 1989 begann eine neue Ära. Am 30. September 1990, drei Tage vor der Wiedervereinigung, führte die Strecke des Marathons durch das Brandenburger Tor sowie beide Teile Berlins. In den letzten Jahren hat sich der BMW Berlin-Marathon zu einem der weltweit besten Straßenrennen und zu einem wichtigen Bestandteil der Abbott World Marathon Majors entwickelt. Insgesamt wurden seit 1974 dreizehn Weltrekorde erzielt. 2023 lief die Äthiopierin Tigst Assefa mit 2:11:53 Stunden einen historischen Weltrekord im Marathonrennen der Frauen. Sie lief als erste Frau unter 2:12 Stunden und unterbot die alte Bestmarke um mehr als 2 Minuten.