»Welt Fernsehen«: Live aus dem Axel-Springer-Neubau

Die WeltN24 GmbH hat im Axel-Springer-Neubau zwei Nachrichtenstudios errichtet.

Heute wurde der Live-Sendebetrieb von »Welt Fernsehen« aus dem Studio 1 im Axel-Springer-Neubau gestartet. Als Systemintegrator realisierte Qvest Media zwei Studios in diesem Gebäude. Die technische Ausstattung ist mit zahlreichen technischen Besonderheiten gespickt.

Aus Sicht des Verlags, aber auch aus anderer Sicht ist die Studioinbetriebnahme eine gute Nachricht und ein Highlight: Damit befinden sich alle journalistischen Angebote der »Welt« im neuen Gebäude in Berlin. Nur wenige Schritte vom TV-Studio, im Newsroom der »Welt-Brücke«, entstehen »Welt«, »Welt am Sonntag« und »Die Welt«.

Die Welt-Live-Nachrichten, die nun in den neuen Studios umgesetzt werden, sollen werktags von 6 bis 20 Uhr nonstop laufen, am Wochenende von 9 bis 21 Uhr. In Breaking-News-Situationen soll auch zu anderen Zeiten live produziert werden.

Ein paar wenige Eckdaten:

zwei Studios mit 175 m² Fläche

30 m langes LED-Cyclorama als Hintergrund in Studio 1

KI-gesteuerte Robotic-Kameras

neun hochauflösende, motorisch bewegliche, einzeln ansteuerbare LED-Screens

IP-gesteuerte Lichttechnik