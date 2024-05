Giro d’Italia bei Eurosport und Discovery+

Eurosport 1 überträgt zwischen dem 4. und 26. Mai mehr als 123 Stunden live von der 107. Austragung der Italien-Rundfahrt – über alle Plattformen hinweg.

Der Giro d’Italia ist der Startschuss für den Radsport-Sommer bei Eurosport und Discovery+. Auf den Kanälen und Plattformen von Warner Bros. Discovery erleben die Fans die erste Grand Tour des Jahres 2024 live. Eurosport 1 überträgt zwischen dem 4. und 26. Mai mehr als 123 Stunden live von der 107. Austragung der Italien-Rundfahrt, die über 3400,8 Kilometer und insgesamt 44.650 Höhenmeter, sechs Bergankünfte und zwei Einzelzeitfahren von Turin nach Rom führt. Abonnenten von Discovery+ können sich wie gewohnt auf alle Etappen in voller Länge und ohne Werbeunterbrechungen freuen.

Im Anschluss an jede der 21 Etappen taucht der »Velo Club«, die Eurosport-Radsport-Show, ins Tagesgeschehen und das Peloton ein. Moderator David Marcour begrüßt die Radsport-Fans live aus dem virtuellen Studio in München zur 30-minütigen Giro-Show. Im Zusammenspiel mit Kommentator Karsten Migels, den Eurosport-Experten Rolf Aldag, Robert Bengsch und Jens Voigt sowie Fabian Wegmann als Gast in der ersten Woche werden die entscheidenden Szenen beleuchtet und bewertet. Zudem meldet sich das internationale Experten-Team von Eurosport mit Alberto Contador, Philippe Gilbert und Robbie McEwen mit seinen Einschätzungen und Etappen-Tipps zu Wort.

Besondere Eindrücke direkt aus dem Herzen des Pelotons liefert Jens Voigt, wenn er sich in der ersten Rennwoche erneut auf das Begleitmotorrad schwingen und von dort lebhafte Einblicke aus dem Zentrum des Geschehens sammeln wird. In dieser Zeit übernimmt Fabian Wegmann während der Etappen Voigts Platz am Mikrofon.

Zusätzlich zu den Rennübertragungen bietet Eurosport digitale Highlights zu den Etappen an. Auf Eurosport.de können sich die Radsport-Fans umfassend über die erste der drei großen Landesrundfahrten des Jahres informieren. Live-Ticker und der Überblick über alle Ergebnisse und Wertungen sowie Streckenpläne und -profile, Renn- und Hintergrundberichte und die Höhepunkte aller Etappen im Video ergänzen die TV-Berichterstattung.

Der Giro d’Italia ist ein wichtiger Bestandteil des umfassenden Live-Radsport-Portfolios von Warner Bros. Discovery, das mehr als 1.000 Live-Rennen pro Jahr bietet, darunter alle Grand Tour- und World Tour-Rennen der Männer und Frauen, die UCI Mountain Bike World Series, die UCI Track Champions League sowie alle Radsportentscheidungen bei den Olympischen Spielen Paris 2024.