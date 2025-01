Konzertproduktion mit Leidenschaft

Fifty Frames entwirft, plant und implementiert die Technik für Konzerte, Tourneen und Fernsehproduktionen – und setzt dabei auf Technik von Grass Valley.

Christian Heinzel, Inhaber und Geschäftsführer der Fifty Frames GmbH, ist seit fast 30 Jahren ein Vorreiter in der Medienproduktionsbranche. Er verbindet Know-how, eine Leidenschaft für Innovation und ein starkes Engagement, unvergessliche Live-Erlebnisse zu realisieren. Heinzels Beziehung zu Grass Valley-Equipment war auf diesem Weg von entscheidender Bedeutung.

Von den Anfängen analoger Mischer bis hin zu den ersten digitalen Geräten oder HD – Heinzel setzte immer modernste Werkzeuge ein. Im Laufe der Jahre hat er mehrere hochmoderne Flypacks gebaut, darunter eines der ersten Systeme Europas, das Grass Valley K-Frame-Mischer verwendet. Sein fundiertes Fachwissen der K-Frame-Mischer von Grass Valley geht über seine Projekte hinaus. Als zertifizierter Trainer für Grass Valley hat Heinzel Fachleute auf der ganzen Welt geschult.

Konzertproduktion mit Grass Valley

Eines seiner jüngsten Projekte fand im August 2024 auf dem Berliner Flughafen Tempelhof statt: ein dreitägiges Konzert der Punkband Die Ärzte. An diesem riesigen Live-Event nahmen mehr als 150.000 Fans teil, und es unterstützte auch die Initiative »Labor Tempelhof«, die sich auf nachhaltige und innovative Veranstaltungspraktiken konzentriert.

Das Bühnenbild war eindrucksvoll: Zwei 15 x 11 Meter große LED-Displays flankierten die Bühne, und weitere Displays in der Mitte bildeten zusammen eine 400 Quadratmeter große LED-Anzeige. Fifty Frames setzte sieben Grass Valley-Kameras ein, darunter die Modelle LDX135, LDX C150 und LDX86N, die mit einem Grass Valley K-Frame XP-Switcher gekoppelt waren, um UHD/HDR-Bilder zu liefern.

»Die Qualität war außergewöhnlich«, erzählt Heinzel. »Mit der Ausrüstung von Grass Valley waren Helligkeit, Farben und sogar die HDR-Übergänge makellos. Die Bildschirme und Kameras arbeiteten so nahtlos zusammen, dass die Bilder wirklich lebensecht wirkten.«

Darüber hinaus führte Fifty Frames eine ISO-Aufzeichnung des gesamten Projekts durch und kam dabei auf 75 Terabyte UHD/HDR-Filmmaterial.

Mehr als nur Equipment

Heinzels Ansatz geht weit über die Technik hinaus. Für ihn geht es bei der Produktion um Leidenschaft und Präzision. »Wir lieben es, mit dem besten Equipment zu arbeiten. Es geht nicht nur darum, Ergebnisse zu liefern, sondern darum, Shows zu schaffen, die für alle Beteiligten fehlerfrei und stressfrei sind«, erklärt er.

Zuverlässigkeit ist dabei das A und O. Ob bei der Produktion in kontrollierten Studioumgebungen oder unter schwierigen Außenbedingungen wie Hitze und Staub in Berlin – Heinzel vertraut dem Grass Valle-Equipment. In 20 Jahren Einsatz erinnert er sich nur an einen einzigen Ausfall der Stromversorgung.

Mit Blick auf die Zukunft bereiten Heinzel und Fifty Frames die Umstellung ihrer Arbeitsabläufe auf die IP-Infrastruktur ST 2110 vor und arbeiten auch bei diesem nächsten Technologiesprung wieder mit Grass Valley zusammen. »Wir denken nie klein«, sagt er. »Wir denken groß und skalieren nach Bedarf. Dieser Ansatz ermöglicht es uns, immer einen Schritt voraus zu sein und unseren Kunden unvergleichliche Ergebnisse zu bieten.«