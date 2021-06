TV Skyline weitet Zusammenarbeit mit DTM aus

Für die aktuelle DTM-Saison setzt TV-Skyline alle TV-Übertragungen und Streamings um: von DTM-Rennen, Training, Qualifying und weiteren Rennen im Rahmenprogramm.

Mit Beginn der aktuellen DTM-Saison 2021 haben die ITR GmbH, der Rechteinhaber und Vermarkter der DTM, und der Broadcast-Dienstleister TV Skyline ihre langjährige, erfolgreiche Zusammenarbeit ausgeweitet.

TV Skyline trägt die Verantwortung für die ganzheitliche Visualisierung und technische Umsetzung der gesamten TV- und Streaming-Produktionen der DTM — inklusive der Rahmenrennserien.

So verantwortet TV Skyline bei allen DTM-Rennen das Weltbild, nutzt dabei rund 50 verschiedene Kameraperspektiven, setzt unter anderem OnBoard-Kameras in den Rennfahrzeugen, drahtlose Kameras in der Boxengasse und Helikopterkameras ein. Im Audiobereich erfolgen unter anderem Live-Einbindungen des Teamfunks. (Einen Report wie die TV-Übertragung eines Rennwochenendes abläuft, finden Sie hier.)

Die DTM wird 2021 in über 60 Länder live übertragen. Bereits im vierten Jahr in Folge zeigt Sat.1 als exklusiver TV-Partner im Free-TV alle Rennen im deutschsprachigen Raum zur gewohnten Sendezeit samstags und sonntags jeweils ab 13:00 Uhr.

TV Skyline produziert nicht nur über fünfzehn Stunden Live-Material pro Rennwochenende über die DTM, DTM-Trophy und weitere Rahmenserien, sondern bedient zudem sämtliche kundenspezifische Anforderungen, wie etwa Grafik, Streaming, Signaldistribution, Übertragung der Pressekonferenzen oder Ausstattung der »DTM Power Lounge«.

Auch InRace-Clips, die live während der Trainings und Rennen distribuiert werden, News-Edits, Interviews und individuelle Stories sowie ein englisch kommentiertes Highlight-Magazin (52 Minuten) gehören zum Portfolio.

Sämtliches Bewegtbild steht den Lizenznehmern über einen »Content-Hub« weltweit schnell und nutzerfreundlich zur Verfügung.

Die DTM ist letztlich rund um den Globus empfangbar — auf TV-Bildschirmen ebenso wie auf mobilen Geräten. Zu den führenden Streaming-Angeboten zählt vor allem die eigene OTT-Plattform DTM Grid (grid.dtm.com), aber auch das Sat.1 Webportal ran.de. Diese Plattformen zeigen nicht nur die Rennen, sondern auch alle Trainingssessions und Qualifyings live. Neu: Sport1 zeigt ab 2021 die Nachwuchsserie DTM Trophy auf den Kanälen seiner 360-Grad-Sportplattform live und in Highlights.

»Unsere Produktionen für TV, Streaming und Social-Media haben wir noch stärker an die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer zunehmenden Zahl an Lizenznehmern sowie Fans angepasst. TV Skyline ist ein seit Jahren bewährter Produktionspartner, der zuverlässig unseren kundenspezifischen ‚Content-Hub‘ bedient und zudem immer neue, innovative Angebote und Kameraperspektiven verwirklicht«, ergänzt Oliver Simon, Director TV & Streaming der ITR GmbH.

»Wir freuen uns sehr, mit TV Skyline einen starken und vor allem seit Jahren zuverlässigen Partner für eine erweiterte, exklusive Zusammenarbeit gewinnen zu können. Wir werden zukünftig noch enger zusammenzuarbeiten«, sagt Benedikt Böhme, Geschäftsführer der ITR GmbH.

»Wir sind sehr stolz, die langjährige Partnerschaft mit der ITR weiter auszubauen. Die Produktion und Übertragung von Highclass-Motorsport-Events spielt von jeher eine große Rolle bei der TV Skyline. Besonders freuen wir uns, gemeinsam mit der ITR die DTM 2021 als Generalunternehmer in puncto Berichterstattung und Produktion mit unseren innovativen Ideen und Lösungen auf das nächste Level zu heben«, sagt Wolfgang Reeh, Inhaber und Geschäftsführer der TV Skyline GmbH.