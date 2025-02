Riedel Kommunikationslösungen beim America’s Cup

Riedel implementierte beim America’s Cup in Barcelona eine vollständig IP-basierte Kommunikationslösung.

Erstmals konnten die Chase Boote die interne Kommunikation aller Rennyachten in Echtzeit direkt mithören. Mithilfe einer von Riedel bereitgestellten benutzerdefinierten Tablet-basierten Schnittstelle war es möglich, bestimmte Rennyachten auszuwählen und zu überwachen und die Teamgespräche an Bord mitzuhören – trotz schwieriger Bedingungen und hoher Geräuschpegel. Dadurch konnten sich die Begleitboote näher am Geschehen positionieren und ihre Bewegungen an die erwarteten Aktionen der Yachten anpassen, wodurch die Sicherheit und die Bildkomposition für die Kameraleute sowie das Gesamterlebnis für die Zuschauer verbessert wurden. Die Regeln untersagten es den Athleten an Bord der Rennyachten, während des Rennens den Begleitbooten ihres Teams zuzuhören.

Stephen Nuttall, Head of Television des 37. America’s Cup, sagt: »Die innovative Technologie des Unternehmens ermöglicht es uns nicht nur, das Zuschauererlebnis zu verbessern – indem wir die Stimme jedes Seglers in der Übertragung hörbar machen, sind die Fans näher am Geschehen als je zuvor –, sondern verbessert auch die betriebliche Effizienz und Sicherheit auf dem Wasser erheblich. Diese umfassende Lösung hat uns dabei geholfen, unser Ziel zu erreichen, den America’s Cup zum technologisch fortschrittlichsten Segelwettbewerb der Welt zu machen.«

Digitale Signalkette von Riedel

Von den Mikrofonen der Segler bis zur endgültigen Ausgabe sorgte die digitale Signalkette von Riedel für den 37. America’s Cup für eine hohe Audioqualität und Systemflexibilität. Das System umfasste 24 robuste und salzwasserbeständige Kommunikationskoffer für AC75- und AC40-Yachten und ihre Begleitboote, die über 5G/LTE zugänglich waren, um jede Situation remote vollständig zu unterstützen, selbst wenn die Yachten auf dem Wasser waren. Die Kits brachten nicht nur die Vorteile der drahtlosen Bolero-Sprechanlage für die Crew, sondern waren auch mit dem Ufer und den Begleitbooten verbunden, wodurch eine nahtlose Intercom-Lösung an Land und auf See geschaffen wurde, die Interviews mit den Seglern während der Rennen ermöglichte.

Darüber hinaus verwendete die Crew 72 wasserdichte Riedel Bolero-Beltpacks mit maßgefertigten Headsets, die an ihre Segelhelme angepasst waren und in dieser extrem anspruchsvollen Umgebung eine freihändige Bedienung ermöglichten. An Land sorgten 70 Riedel SmartPanels und eine Riedel Artist-1024-Matrix für eine nahtlose Kommunikation aller Schiffe während der gesamten Veranstaltung, ergänzt durch mehr als 280 TETRA-Funkgeräte und eine VHF-Kommentarinstallation.

Kollaboration

Für die Broadcast-Intercom arbeitete Riedel mit den Produktionspartnern von AC Media, darunter MediaPro, zusammen, um ein vollständig integriertes Setup anzubieten. Dieser kollaborative Ansatz erstreckte sich auch auf die America’s Cup Events (ACE), die die Event-Funkgeräte und Riedel SmartPanels für die Hauptbetriebssteuerung (MOC) bereitstellten – alles vollständig über die Juggler-Software von Riedel verbunden. Zusammen ermöglichen diese Komponenten eine zuverlässige, kristallklare Audioübertragung in anspruchsvollen maritimen Umgebungen wie den Rennen des America’s Cup und erleichtern die sofortige Kommunikation zwischen Teams, Support-Mitarbeitern, Streckenposten und Sicherheitsbooten.

Fazit

Dieses umfassende System bietet den Rennveranstaltern die Flexibilität und Ausfallsicherheit, die sie benötigen, um sich an die dynamische Natur von Einrumpf-Yachtrennen anzupassen, und stellt gleichzeitig sicher, dass alle Parteien, die auf die Funklösungen von Riedel angewiesen sind, während der gesamten Veranstaltung in Verbindung bleiben.

Riedel stellte auch maßgeschneiderte Kommunikationssysteme für alle teilnehmenden Teams beim 37. America’s Cup zur Verfügung. An den Spitzentagen waren so über 220 drahtlose Bolero-Beltpacks live auf dem Wasser im Einsatz.