Vom 8. bis 15. März finden in Turin die Special Olympics statt. Diverse Sender berichten darüber.

Die Special Olympics World Winter Games 2025 sind das weltweit größte Sportevent für Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Vom 8. bis 15. März treten in Turin rund 2.500 Athletinnen und Athleten aus 108 Ländern in verschiedenen Wintersportarten an. Die Wettbewerbe umfassen acht Sportarten.

Die Special Olympics Medienallianz, die erstmals bei den Weltspielen in Berlin 2023 und auch bei den Nationalen Winterspielen in Thüringen 2024 aktiv war, unterstützt auch in Turin 2025 die Sichtbarkeit von Special Olympics Deutschland (SOD) und den Athlet_innen umfassend.

Mit dabei sind die größten Medienhäuser Deutschlands, darunter ARD, Bild, Deutsche Telekom mit MagentaTV, ProSiebenSat.1, RTL, Sky und ZDF. Sie berichten unter anderem live von der Eröffnungsfeier am 8. März aus Turin, veröffentlichen eine Vielzahl von Beiträgen, Porträts und News im Vorfeld und während der Weltspiele.

Sky Sport wird insgesamt rund 17 Stunden live aus Turin berichten. Bereits an diesem Samstag, 8. März überträgt Sky Sport Mix die feierliche Eröffnungszeremonie ab 18:05 Uhr live, die von Roland Evers kommentiert wird. Vom 12. bis 14. März folgen die Live-Übertragungen der Wettbewerbe im Short Track und Eiskunstlauf. Zusätzlich gibt es täglich aktuelle Berichte auf Sky Sport News, skysport.de und den Sky Social-Media-Kanälen. Sky Reporter Jonas Wahler liefert zudem exklusive Einblicke direkt aus Turin.

Beim ZDF ist die Eröffnungsfeier ab 18.05 Uhr im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu sehen. Die Eröffnungsfeier kommentieren ZDF-Reporter Alexander von der Groeben und als Gast sowie Co-Kommentatorin Mehtap Özgül, Athletensprecherin von Special Olympics Rheinland-Pfalz und seit zehn Jahren aktives Mitglied bei Special Olympics.

Am Donnerstag, 13. März 2025, 15.05 Uhr, startet »sportstudio live« im ZDF in ein langes Wintersport-Wochenende – Zusammenfassungen von den Special Olympics World Winter Games gibt es dann ebenso wie auch am Samstag, 15. März 2025, und am Sonntag, 16. März 2025, im Rahmen der langen »sportstudio live«-Sendestrecken, die von 10.00 bis 19.00 Uhr reichen.