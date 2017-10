Moods Digital: Jazz im 3D-Audio-Format

Der berühmte Schweizer Jazz Club Moods hat bereits eine digitale Streaming Plattform namens Moods Digital. Neu ist: Moods wird die Konzerte nun in Sennheiser Ambeo 3D Audio zur Verfügung stellen und will damit ein unschlagbares Live-ähnliches Erlebnis transportieren.

Mit Moods Digital hat der Jazz Club Moods in Zürich eine neue Streaming-Plattform für seine Konzerte geschaffen. Ob Live-Streaming oder als Video on Demand, der »Digital Concert Club« ist bereits beliebt – und geht nun einen Schritt weiter: Rund 20 Konzerte sollen bis Ende Dezember in Ambeo 3D Audio übertragen, meldet Sennheiser. Die Zuhörer soll dabei ein unvergleichliches immersives Hörerlebnis erwarten, wie Daniel und Andreas Sennheiser, Co-CEOs von Sennheiser, und Claudio Cappellari, Co-Direktor des Moods, unterstreichen.

Ein Jazz-Konzert zieht Zuhörer in seinen Bann: Bei vollen Bassklängen und charakteristischen Saxophoneinlagen tauchen Jazzliebhaber voll und ganz in den Sound der Bands ein. Bislang war diese Erfahrung nur Konzertgängern vorbehalten. Live-Alben und Konzertmitschnitte unter herkömmlichen Aufnahmemöglichkeiten kommen nur sehr selten an das Live-Erlebnis heran.

Das wollen Sennheiser und Moods mit ihrer Zusammenarbeit nun ändern: Moods Digital soll als Streaming-Plattform Konzerte in Ambeo 3D Audio anbieten. Mit diesem immersiven Format lasse sich die ganze Magie und der besondere Charme eines Jazz-Konzerts in die Wohnzimmer der Abonnenten bringen: »Gerade bei der Aufnahme von Jazzmusik spielt die Audioqualität eine besonders große Rolle für das subjektive Erlebnis«, erklärt Claudio Cappellari von Moods. »Das Konzert online so zu erleben, als würde man mitten auf der Bühne sitzen, das können wir nur mit der Ambeo 3D Technologie erreichen.«

»Die Bedeutung von Live-Streaming wächst kontinuierlich, immer mehr Menschen erleben Konzerte zu Hause. Mit binauralen Ambeo 3D-Aufnahmen wird solch ein Konzerterlebnis unglaublich real«, sagt Daniel Sennheiser. »Mit Ambeo können begeisterte Jazz-Fans überall auf der Welt in den Klang der hochkarätigen Konzerte des Moods eintauchen, als seien sie live dabei,« ergänzt Dr. Andreas Sennheiser.

Um qualitativ hochwertige Audioaufzeichnungen zu ermöglichen, kommt im Moods »Ambeo for Binaural« zum Einsatz. Ein Neumann-Kunstkopf KU 100 soll dabei das Konzert genauso aufnehmen, wie es ein Zuhörer erleben würde. Der Kunstkopf trägt zwei sehr hochwertige Mikrofone in seinen Ohren, die das Klangbild räumlich in 3D aufnehmen. Diese binaurale Aufnahme soll dann alle Rauminformationen in sich tragen, die beim Hören über einen normalen Stereokopfhörer 1:1 wiedergegeben werden – ein vollkommen natürlicher, transparenter und räumlicher Klang soll dadurch den Zuhörer erwarten.

Die für den gemasterten Stereo-Mix auf der Bühne vorhandenen Mikrofone werden im Ambeo-Mix als Stütze für die einzelnen Instrumente eingesetzt, die mit den Kunstkopfaufnahmen abgemischt und mit Hilfe von Ambeo-Plug-ins klanglich korrekt im Raum verteilt werden. Die neue Klangdimension beim Streaming können Jazzfans auf Moods Digital erleben.