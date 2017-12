Sporttotal.tv öffnet Development Lab in Berlin

Sporttotal.tv eröffnet im Januar 2018 ein neues Development Lab in Berlin. Kasar Masood, 45, wird als Vice President Digital Technology das Team führen, das dort die Technologie und Programmierung rund um die Amateursport Videoplattform Sporttotal.tv und zugehörige Produkte weiterentwickeln wird.

Für Sporttotal.tv werden schrittweise mehrere Analyse-Features sowie verschiedene interaktive Tools für die wachsende Amateursport-Community aufgebaut. Kasar Masood bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Software Engineering mit. Unter anderem war er jüngst Director of Technology & Operations (Global Mobile Platforms) bei Viacom International Media Networks.

Peter Lauterbach, CEO der Sporttotal AG urteilt: »Um digitale Produkte zu entwickeln, gibt es in Mitteleuropa keinen besseren Standort als Berlin. Unter der Leitung von Kasar Masood werden wir in unserem neuen Development Lab in der Hauptstadt eine schlagkräftige Einheit an Programmierern und Software-Entwicklern beschäftigen, die Sporttotal.tv in vielen Bereichen und auf allen Devices täglich optimieren und voranbringen wird. Kasar Masood wird unser Team mit seiner Expertise und seinem beeindruckenden Innovationsgeist hervorragend verstärken. Ein guter und wichtiger Schritt in die Sporttotal.tv-Zukunft.«

Kasaar Masood, designierter Vice President Digital Technology der Sporttotal.tv sagt: »Ich freue mich sehr auf die große Herausforderung und bin glücklich, Teil des spannendsten Streaming Start-ups in diesem Bereich zu werden. Sportotal.tv ist mehr als die reine Liveübertragung von Sportevents: Sporttotal.tv wird die Plattform, auf der Amateurvereine und ihre Fans eine starke Community formen.«

Sporttotal.tv

Die Nutzung des Online-Angebots vonSporttotal.tv ist kostenfrei, das Portal finanziert sich durch Werbeerlöse. Mittlerweile wurden deutschlandweit über 120 Kamerasysteme bei Vereinen aus 20 Ligen installiert. Über 600 Spiele wurden bereits gestreamt. In der Rückrunde der vergangenen Saison startete das Projekt mit einer Pilotphase in Bayern und Niedersachsen. film-tv-video.de hatte darüber berichtet.