CES: Intel präsentiert volumetrisches Studio

Auf der CES 2018 stellte der CEO der Intel Corporation, Brian Krzanich, Intel Studios vor, das weltweit größte volumetrische Studio. Mit einem Teaser für »Grease« gab es Ausblicke auf das passende immersive Erlebnis.

Intel Studio

Auf der CES 2018 stellte der CEO der Intel Corporation, Brian Krzanich, Intel Studios vor, das weltweit größte volumetrische Studio. Intel Studios verfügt über einen 10.000 Quadratfuß großen volumetrischen Capture Dome, der mit 96 hochauflösenden 5K-Kameras ausgestattet ist. Die Kuppel ist über 13 m hoch.

Filmemacher können Szenen innerhalb der Leinwandkuppel aus allen Richtungen auf einmal filmen, eine Technik, die als »volumetrische Aufnahme« bezeichnet wird. Intels Technologie erzeugt Voxel (Think 3D Pixel), die die virtuelle Umgebung in multiperspektivischem 3D darstellen. Es ermöglicht dem Publikum, eine Szene aus jedem Blickwinkel zu betrachten – auch mitten im Geschehen.







Intel Studios sendet die erfassten volumetrischen Inhalte über eine Strecke von 5 Meilen Glasfaserkabel an mehr als 90 Intel-basierte Server, die alle zehn Sekunden über 1 Terabyte an Daten verarbeiten können. Die Server des Studios werden bis zu 10 Petabyte an Daten speichern – das entspricht 133 Jahren High-Definition-Video.

In den Intel Studios werden derzeit zwei Hollywood Virtual Reality Produktionen realisiert, die Anfang 2019 veröffentlicht werden sollen.

»Grease« im volumetrischen Studio

Auf der CES 2019 enthüllten Randal Kleiser, Regisseur des Films »Grease« von 1978, und Diego Prilusky, General Manager von Intel Studios, einen Teaser und einen ersten Blick auf ein immersives Erlebnis von Intel und Paramount Pictures anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Films.

Im Dezember drehten Kleiser und mehr als 20 Tänzerinnen und Tänzer in den Intel Studios in Los Angeles eine Nachbildung einer der Musicalnummern des Films, »You’re the One That I Want«. Aufgenommen von den 96 hochauflösenden 5K-Kameras des Studios wird die Tanzszene in »volumetrischem« Video lebendig.

Intel und Paramount planen, in diesem Jahr ein immersives Erlebnis basierend auf dem vollständigen Song »You’re the One That I Want« für PCs und Virtual Reality-Headsets zu veröffentlichen.»Es ist spannend, mit dieser neuen Spitzentechnologie etwas anfangen zu können«, urteilt Regisseur Kleiser.