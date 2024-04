Die Game-Engine-Alternative soll die virtuelle Produktion deutlich vereinfachen. Chaos sucht aktiv Feedback aus der VFX-Community zu diesem Ansatz.

Chaos stellt Project Arena vor, ein Toolset, das Rendering-Studios eine schnellere und einfachere Alternative zu Game Engines für die virtuelle Produktion bietet. Mit Project Arena können Künstler_innen V-Ray-Assets und -Animationen in etwa zehn Minuten auf LED-Wände übertragen und dabei auf Raytracing-Technologie innerhalb des vertrauten Arbeitsumfeldes zugreifen.

»Game Engines haben eine Revolution ausgelöst, aber viele in der VFX-Branche haben immer noch keinen Zugang dazu«, sagt James Blevins, Mitgründer von Mesh und ehemaliger Post-Production Supervisor von The Mandalorian. »Project Arena macht einen wesentlichen Teil des VFX-Toolkits, das Raytracing, in einem virtuellen Produktionsvolumen verfügbar, und das direkt aus Maya, Houdini oder 3ds Max – und bringt so die Arbeit von Künstler_innen direkt an die Wand.«

Mithilfe von handelsüblicher Nvidia-Hardware und der Ray-Reconstruction-Technologie können Studios mit Project Arena 3D-Szenen aus branchenüblichen Renderingtools schnell auf LED-Wände übertragen, ohne dass eine kostspielige oder zeitaufwändige Datenkonvertierung erforderlich ist. Künstler_innen erstellen einfach ihre Assets, importieren ihre in V-Ray erstellte Szene in Project Arena und sind sofort bereit für die virtuellen Dreharbeiten. Mit den produktionsbereiten Tools können die Künstler_innen während des gesamten Prozesses (von der Pre- bis zur Post-Production) dieselben Assets verwenden, ohne dass Nachbearbeitungen gebraucht werden oder es zu Qualitätsverlusten kommt.

Da die Ergebnisse vollständig ray-traced sind, kann Project Arena eine immense Menge an Geometrie verarbeiten. Jüngste Tests haben bereits eine Viertelbillion Polygone bei 60 Bildern pro Sekunde auf einer einzelnen GPU ergeben, und Chaos möchte diese Zahl durch das Hinzufügen weiterer Shader-Typen noch steigern.

Diese Tests finden derzeit in virtuellen Produktionsstätten auf der ganzen Welt statt. Gleichzeitig wird an einem neuen Kurzfilm mit Daniel Thron und Erick Schiele von Martini Giant, Kameramann Richard Crudo, James Blevins von Mesh, Produktionsleiterin Debbie Kennard und einigen Überraschungsgästen gearbeitet. Der Film soll nicht nur die neue Technologie testen, sondern auch einen Kommentar dazu abgeben, wie die Technologie oft ein Hindernis beim Dreh von Live-Action-Filmen darstellt.

»Project Arena ist ein großer Schritt nach vorn für Kameraleute. Es ermöglicht uns, unsere Arbeit kreativer, schneller und effizienter zu erledigen«, sagt Richard Crudo, sechsmaliger Präsident der American Society of Cinematographers. »Es bietet eine viel präzisere Methode, um das zu erreichen, was früher eine sehr mühsame Aufgabe war. Meine Augen sind immer die letzte Instanz bei der Beurteilung dessen, was ich tue, und meine bisherigen Erfahrungen mit diesem Tool sind absolut überzeugend. Es ist dazu bestimmt, der Standard für die Arbeit mit allen Volume- und LED-Wänden zu werden.«

Nach einer Reihe von Ankündigungen zum Thema KI im vergangenen Monat ist das Project Arena die jüngste Neuigkeit aus dem Chaos Innovation Lab. Das Innovation Lab soll nicht nur die Entwicklung von Chaos-Tools beschleunigen, sondern auch Ideen und Forschungsergebnisse zu Offline- und Echtzeit-Rendering, maschinellem Lernen und KI der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Das Chaos Innovation Lab bittet derzeit um Feedback zur Produktion von Project Arena. Wenn Sie Einfluss darauf nehmen möchten, wie es mit Project Arena weitergeht, oder mehr über die aktuellen Möglichkeiten erfahren möchten, kontaktieren Sie bitte das Chaos Innovation Lab über das Formular auf der Website zu Project Arena.

Über Chaos

Chaos wurde 1997 gegründet und ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Visualisierungstechnologie. Chaos definiert Visualisierung, indem es benutzerfreundliche Tools anbietet, Arbeitsabläufe vereinfacht und beschleunigt und Künstler_innen, Architekt_innen, Designer_innen und anderen Kreativen die Möglichkeit gibt, visuelle Geschichten zu erzählen.

Chaos‘ Portfolio an Visualisierungstechnologien für Architektur und Design, Medien und Unterhaltung sowie Product E-Commerce umfasst:

V-Ray, einen physikalisch basierten Renderer, der mit einem Academy Award und einem Engineering Emmy ausgezeichnet wurde

Enscape, ein hochwertiges Real-Time-Rendering- und Virtual-Reality-Plugin

Corona, eine hochleistungsfähige fotorealistische Rendering-Engine

Cylindo, eine 3D-Möbelproduktvisualisierungsplattform für den Handel

anima, eine 3D/4D-Animationssoftware, um realistische Menschen und Menschenmengen zu Visualisierungen hinzuzufügen

Mit Hauptsitz in Karlsruhe, Deutschland, hat Chaos beinahe 800 Mitarbeitende und Niederlassungen in 11 Städten weltweit.