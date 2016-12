4K-Großauftrag für Fujifilm von Gearhouse

Gearhouse Broadcast investiert mehrere Millionen US-Dollar in eine nicht genau genannte Zahl von vier verschiedenen Objektivtypen aus der 4K-Baureihe von Fujifilm — für den Einsatz in Australien.

Gearhouse Broadcast hat bei Fujifilm einen Großauftrag im Wert mehrerer Millionen US-Dollar platziert, der zu einem großen Teil 4K-Objektive vierer Typen umfasst. Genauere Zahlen zum finanziellen Volumen oder zur Stückzahl nennen die Unternehmen nicht.

Es handelt sich aber laut Fujifilm um den größten Einzelauftrag an 4K-Objektiven, den das Unternehmen bisher erhalten hat und um die größte Objektivbestellung die Gearhouse je platzierte.

Gearhouse orderte demnach eine »größere Anzahl« von Fujinon-Objektiven der Typen UA107x8.4BESM, UA80x9BESM, UA22x8BERD und UA13x4.5BERD aus der 4K-Baureihe des Herstellers Fujifilm.

Außerdem in der Bestellung enthalten: HD-Objektive der Typen HA23x7.6BERD und HA14x4.5BERD HD.

Die Objektive sind für den australischen Markt bestimmt. Die dortige Gearhouse-Tochter betreibt zehn Ü-Wagen und zusätzliche noch mehrere mobile Regien. Mit den 4K-Objektiven werden die größten und modernsten Ü-Wagen des Unternehmens ausgestattet, die von Gearhouse als »Supertrucks« klassifiziert werden. Das sind sechs der insgesamt zehn Fahrzeuge des TV-Dienstleisters, die mit jeweils bis zu 30 HD-Kameras bestückt werden können — es dürfte sich also bei dem Auftragsvolumen um zig 4K-Objektive handeln.

Gearhouse Broadcast sieht in der Investition auch ein Commitment für den australischen TV-Markt. John Newton, der CEO von Gearhouse sagt zudem: »Unser Motto war es immer, unseren Kunden die modernste Technik und die höchste Qualitätsstufe in puncto Workflow und Service zu bieten. Nach einer umfassenden Evaluierung von 4K-Objektiven auf der ganzen Welt, sind wir sicher, das Fujifilm Marktführer in Technik und Qualität bei 4K-Objektiven ist. Unser Multi-Millionen-Investment in 4K-Objektive von Fujinon unterstreicht also unsere Firmenphilosophie.«

Newton führt aus: »Vereinfacht gesagt, werden diese Objektive im Zusammenspiel mit unserer aktuellen Kameraflotte, unseren Kunden die allerbeste Bildqualität liefern. Die 4K-Objektive erzeugen auch an HD-Kameras einfach bessere Bilder als HD-Objektive. Unsere Kunden werden also unmittelbar einen konkreten Nutzen aus unserer Investition haben. Gleichzeitig ist unsere komplette Flotte nun zukunftssicher für 4K-Produktionen aller Art gerüstet. Schließlich — und das gilt besonders für das UA107x8.4BESM — haben wir nun nicht nur die qualitativ hochwertigsten 4K-Box-Objektive verfügbar, sondern auch die mit der größten Zoomrange.«

Einsatzgebiete für die neuen Objektive werden unter anderem auch die Top-Events der australischen Sportszene sein, darunter Tennis im Rahmen der ATP Australian Open, Autorennen der V8 Supercars, Rugby der Super 15s und Fußballspiele der A League.

Fujifilm legt in diesem Zusammenhang Wert auf die Anmerkung, dass die 4K-Objektive von Fujinon höchste Auflösungen mit höchstem Kontrastumfang abbilden und sich somit auch bestens für HDR-Aufnahmen eignen.

Außerdem weist Fujinon darauf hin, dass die Objektive eine sehr präzise Fokuskontrolle aufweisen und dass speziell für die UA-Baureihe neue Fertigungstechniken für die Konfiguration und Positionierung der einzelnen Linsenelemente entwickelt wurden.