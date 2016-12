Multikopter: interessant für Behörden und Organisationen

Immer häufiger kommen Multikopter auch bei Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben zum Einsatz. Gemeinsam mit Nahecopter aus Rheinland-Pfalz hat sich Teltec auf die Beratung, Schulung und Ausstattung der Rettungskräfte mit Multikoptersystemen spezialisiert.

Multikopter bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten.

Feuerwehren sind damit in der Lage, sich schnell einen Überblick über eine große Einsatzstelle zu verschaffen, oder die Lage in Echtzeit zu erkunden. Mittels Wärmebildkamera am Multikopter können auch Glutnester aufgespürt und Personen im Rahmen einer Personensuche entdeckt werden.

Sanitätsdienste profitieren von der Technik insbesondere bei Großveranstaltungen und komplexen Einsatzlagen, die eine schnelle Lagebeurteilung erfordern. Auch im Katastrophenschutz können bei Naturkatastrophen wie Hochwasser oder Sturmereignissen schnell Live-Bilder ins Lagezentrum übertragen werden. Die Polizei profitiert beim Einsatz von Multikoptern zur Unfallaufnahme nach schweren Verkehrsunfällen oder der Beweissicherung bei vielen Polizeieinsätzen von der flexiblen, schnell einsatzbereiten und kosteneffizienten Technologie.

Teltec hat nicht nur Multikoptersysteme im Programm, sondern liefert Behörden auch die gesamte Technik für Thermografie und Live-Übertragung an jeden beliebigen Ort. Insbesondere bei der Thermografie bietet Teltec ein System, das es dem Kunden ermöglicht, gleichzeitig das optische Live-Bild und ein thermografisches Bild zu beurteilen. So können Einsatzkräfte innerhalb kürzester Zeit sämtliche Informationen zur Einsatzstelle einholen. Darüber hinaus entwickeln Teltec-Mitarbeiter auch Lösungen für den Einsatz von Pro-AV und IT-Technik in Einsatzleitwagen, Leitstellen und Lagezentren. Auch die Speicherung und Archivierung spielen dabei eine Rolle.

Steffen Schenk, Prokurist und CCO bei Teltec, urteilt: »Wir haben uns für eine Spezialisierung im Behördenbereich entschieden, da wir den Einsatzkräften als erfahrener Anbieter von professionellen Lösungen im Bereich der Audio-, Video- und IT-Technik sozusagen ein Rundum-Sorglos-Paket anbieten können. Vom Multikoptersystem über die Medientechnik im Einsatzleitwagen bis hin zur praxisnahen Schulung und Bildverarbeitung können wir jede Lösung zu besten Preisen anbieten. Für Behörden bieten wir gemeinsam mit unseren Partnern aus der Industrie nicht selten Sonderkonditionen und spezielle Schulungen an. Mit Nahecopter haben wir einen branchenerfahrenen Partner gefunden, der die Herausforderungen vieler Einsatzszenarien kennt.«

Philipp Köhler, Inhaber und Geschäftsführer von Nahecopter verfügt über langjährige Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und kennt deren Bedürfnisse ganz genau. »Die Technik der Multikopter hat sich rasant weiterentwickelt. Nun gilt es den Einsatzkräften die Vorteile näher zu bringen und sie im sicheren Umgang mit den Flugsystemen zu trainieren«.