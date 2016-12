Geplant: Neuregelung für Drohnenflüge

Bundesminister Dobrindt plant eine Neuregelung für Drohnen-Flüge und hat hierzu den Entwurf »Verordnung zur Regelung des Betriebs von unbemannten Fluggeräten« vorgelegt.

Immer wieder liest und hört man von Beinahe-Kollisionen privater Drohnen mit Verkehrsflugzeugen, von Flügen über Atomkraftwerken und von Unfällen der einen oder anderen Art.

Dass Drohnen immer mal wieder außer Kontrolle geraten und dann nicht nur in Bäche, Seen, Wälder oder Wiesen, sondern eben auch auf Menschen, Autos und Straßen stürzen, ist ebenfalls bekannt — und man kann es mit etwas Geduld auch selbst in Parks oder der Umgebung von Modellflugplätzen beobachten.

Angesichts solcher Ereignisse werden die Rufe nach klaren, engen Regelungen für Drohnenflüge, nach technischen Maßnahmen, besserer Überwachung und schärferer Bestrafung bei Verstößen lauter.

Nun hat das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur darauf reagiert und einen Verordnungsentwurf vorgelegt, der nun in die Länder- und Verbändeanhörung geht.

Bundesverkehrsminister Dobrindt sagt dazu: »Drohnen bieten ein großes Potenzial — privat wie gewerblich. Immer mehr Menschen nutzen sie. Je mehr Drohnen aufsteigen, desto größer wird die Gefahr von Kollisionen, Abstürzen oder Unfällen. Für die Nutzung von Drohnen sind deshalb klare Regeln nötig. Um die „Zukunftstechnologie Drohne“ zu fördern und gleichzeitig die Sicherheit im Luftraum deutlich zu erhöhen, habe ich eine Neuregelung auf den Weg gebracht. Neben der Sicherheit verbessern wir damit auch den Schutz der Privatsphäre.«

Ob und wann aus dem Vorschlag in der bisher vorliegenden Form verbindliche Regeln und Gesetze werden, hängt nun also zunächst von der Anhörung der Länder und Verbände ab. Dann kann kann der Vorschlag den zuständigen Gremien vorgelegt werden.

Wesentliche Regelungen des Entwurfs