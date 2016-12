Sky modernisiert Workflows mit Avid-Lösungen

Sky Deutschland hat mit Avid-Lösungen seine Produktions-Workflows im Nachrichten- und Sportbereich modernisiert.

Sky Deutschland nutzt schon seit vielen Jahren in verschiedenen Bereichen Produkte von Avid. Jetzt hat der Sender seine Infrastruktur für die Produktion von Beiträgen im Nachrichten- und Sportbereich modernisiert und erweitert — und setzt dabei wieder auf Avid-Lösungen. Ziel war es, einen zukunftssicheren und flexiblen Workflow zu etablieren, in dem man auch mit neuen Formaten wie UHD umgehen kann.

So steigt der Pay-TV-Anbieter auf das Zentralspeichersystem Nexis in der Variante E4 (Infos) um und nutzt dieses im Zusammenspiel mit aktuellen Versionen des Schnittsystems Media Composer. Damit kann Sky nun schnell und einfach Beiträge in jeder Auflösung – inklusive UHD – editieren, intern teilen und für die Distribution bereitstellen.

Außerdem wollte Sky Deutschland die Zusammenarbeit von Produktionsteams und Editoren im Außeneinsatz mit dem Newsroom verbessern. Diese ist für den Sender von zentraler Bedeutung und hier sollten die Abläufe unkomplizierter und effizienter werden. In diesem Bereich nutzt Sky nun MediaCentral UX, das cloud-basierte Front-End der Avid-Plattform. Damit können Editoren und Redakteure jetzt auch von außerhalb des Sendezentrums auf die vertraute Infrastruktur und deren Ressourcen zugreifen und dabei eng mit Mitarbeitern in der Zentrale kooperieren, wenn sie unterwegs an Stories arbeiten. Sie können Skripte schreiben, Material sichten und schneiden, Voice-Overs aufnehmen, Grafiken hinzufügen, Inhalte über verschiedene Systeme hinweg suchen und Beiträge für verschiedenste Medientypen freigeben — sowohl für die TV-Ausstrahlung, wie für die direkte Verwendung im Social-Media-Bereich.

Vor der Umstellung auf die neue Plattform arbeiteten aber auch die Audio-Teams von Sky mit Insellösungen. Nun investierte Sky in sieben mit den Editing-Lösungen eng vernetzte Pro-Tools-S6-Systeme. Das beschleunigt und vereinfacht die Audio-Workflows, bietet mehr Funktionalität und Produktivität.

Kevin Hughes, Director of Broadcast Engineering bei Sky Deutschland, sieht mit den Avid-Lösungen die Ziele der Modernisierung erreicht: »Die Investition in die MediaCentral-Plattform heißt für uns, dass wir über eine skalierbarere, sicherere und flexiblere Produktions- und Distributionsumgebung verfügen. Damit haben wir eine zukunftssichere Lösung, mit der wir den kommenden Anforderungen der Broadcast-Branche gerecht werden und unsere Effizienz erheblich steigern können.«

Jeff Rosica, ‎Senior Vice President, Chief Sales & Marketing Officer bei Avid sagt: »Durch diesen neuen, ganzheitlichen Ansatz zur Optimierung der Produktion kann der Sender nicht nur hochqualitative Inhalte liefern, sondern auch zunehmend anspruchsvolle Zielgruppen erschließen und begeistern.« Letztlich gehe es bei modernen Workflows darum, von leistungsstarken Lösungen zu profitieren, die nicht nur Zusammenarbeit und Content-Erstellung, sondern auch dessen Distribution und Vermarktung deutlich vereinfachen.

Zu den jetzt von Sky Deutschland genutzten Lösungen gehören zudem ein Fünf-Jahres-Supportvertrag mit Avid Global Services und Software-Upgrades für das Asset-Management-System Interplay mit Capture- und Archive-Modulen, AirSpeed, iNews, Pro Tools, Media Composer und NewsCutter.