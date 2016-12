NEP Europe investiert in Grass Valleys 4K-Kamera LDX 86N

Der TV-Dienstleister NEP orderte schon über 40 LDX 86N 4K-Kameras von Grass Valley. Die Kamera wird der neue Standard in fünf UHD-Ü-Wagen sein, die NEP Europe aktuell bauen lässt.

NEP Europe gab kürzlich bekannt, bei den geplanten fünf neuen UHD-Ü-Wagen in Grass Valley 4K-Kameras zu investieren. Die fünf Fahrzeuge werden aktuell gebaut. NEP Europe arbeitet schon seit vielen Jahren mit Grass-Valley-Kameras und hat über die Jahre mehr als 600 Kameras des Herstellers gekauft.

In der Planungsphase für die neuen UHD-Fahrzeuge sei man zum Schluss gekommen, dass die LDX-86N-Kameras das beste Preis/Leistungs-Verhältnis für den Bereich der UHD-Produktionen böten. »Wir werden zwar nicht über Nacht zur UHD-Produktionen wechseln, aber es ist klar, dass sich der Markt in diese Richtung entwickelt«, sagt Paul Henriksen, Chef von NEP Broadcast Services Europe. Er ergänzt: »Mit der Entscheidung, die neuen Fahrzeuge schon jetzt mit den besten 4K-Kameras am Markt auszustatten, können wir UHD anbieten, wenn unsere Kunden das verlangen. Außerdem liefert die LDX 86N auch hervorragende HD-Bilder, deshalb passt sie sehr gut zu unseren Anforderungen.«

Grass Valley betont, dass die LDX 86N sehr flexibel sei, weil sie sich für Ü-Wagen-Einsätze, Live- und Studioproduktionen gleichermaßen eigne und sowohl hochwertige native 4K-Funktionalität als auch 3G/HD beherrsche. Zudem lasse sich die Kamera so upgraden, dass sie auch HFR-Aufzeichnung mit 6facher und 3facher Bildrate beherrsche – dank GV-eLicense für einzelne Tage, Wochen oder auch dauerhaft freischaltbar.

Auf lange Sicht möchte NEP Europe auch den 4K- und IP-kompatiblen Mischer K-Frame von Grass Valley einsetzen, denn schon jetzt gibt es erste Projekte, die auf IP-Infrastrukturen aufsetzen, um schneller und effizienter umgesetzt werden zu können. NEP Europe merkt an, dass es mit einigen Kunden aus Deutschland und der Schweiz auch schon Vereinbarungen für UHD-Projekte gebe, und das Unternehmen geht davon aus, dass künftig noch mehr Projekte von HD auf UHD wechseln.

»NEP Europe ist ein echter Pionier in der Branche und stellt jetzt die Weichen, um von den Vorteilen und Möglichkeiten von UHD-Produktionen zu profitieren«, sagt Jan-Pieter van Welsem, VP Sales und Marketing, EMEA, Grass Valley.

Die fünf neuen Ü-Wagen, von denen einer mit Dreifach-Auszug bis zu 30 LDX-86N-Kameras aufnehmen kann, sollen schon ab Frühjahr 2017 im Einsatz sein. Alle zukünftigen Ü-Wagen von NEP Europe sollen ebenfalls exklusiv mit LDX-86N-Kameras bestückt werden.