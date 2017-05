Als erste Nicht-Amerikanerin erhielt die 32-jährige Yvonne Thomas von Arvato Systems den »Technology Women to Watch Award«.

Die Preisverleihung für den »Technology Women to Watch Award« fand während der NAB im Las Vegas Convention Center statt. Mit dem Award werden vielversprechende Nachwuchskräfte der Broadcasting-Branche ausgezeichnet.

Die Diplom-Ingenieurin für Fernsehtechnik und elektronische Medien verantwortet als Produktmanagerin das VPMS MAM-System und das Recherche-Tool MediaPortal von Arvato Systems.

Die 32-jährige Yvonne Thomas ist Diplom-Ingenieurin für Fernsehtechnik und elektronische Medien. Schon während ihres Studiums an der Hochschule Rhein-Main in Wiesbaden sammelte sie erste praktische Erfahrungen: Als Praktikantin im ZDF Auslandsstudio London und als Technische Betriebsassistentin am Mainzer Lerchenberg. Nach Abschluss ihres Studiums 2010 wurde sie 2011 im Rahmen der Internationalen Funkausstellung (IFA) mit dem ARD/ZDF Medien-Frauenförderpreis für ihre Diplomarbeit zum Thema »Untersuchung der stereoskopischen Wahrnehmung in Abhängigkeit verschiedener Displaygrößen und Erstellung einer Studie zur Akzeptanz von 3D« ausgezeichnet.

Seit 2011 war Thomas bei der European Broadcasting Union (EBU) in Genf im Technology & Innovation Department beschäftigt – zuerst als Projektingenieurin im Bereich »Future TV & 3D Technologies«, ab 2013 als Projektmanagerin verantwortlich für die Standardisierung von UHDTV und eines neuen Color Rendering Index »TLCI«. Im Rahmen ihrer Tätigkeiten zählte die Standardisierung innerhalb von SMPTE, ITU, DVB und MPEG eine essenzielle Rolle. Seit ihrem Wechsel zu Arvato Systems im September 2015 hat Thomas die Entwicklung des VPMS (Video Production Management Suite) MAM-Systems und des Recherche-Systems MediaPortal vorangetrieben.

»Ich gratuliere Yvonne Thomas zu dieser Auszeichnung und freue mich, mit ihr eine sehr versierte und engagierte Produktmanagerin in unserem Team zu haben«, sagt Stefan Eckardt, Head of Product and Portfolio Management, Arvato Systems.