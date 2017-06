Euro Media Group investiert in Sony-Server PWS-4500

Die Euro Media Group hat zwei Sony-Server des Typs PWS-4500 angeschafft und will ihren Kunden damit neue Möglichkeiten in den Bereichen Recording und Zeitlupe eröffnen.

Bei Veranstaltungen im Kultur- und Sportbereich in ganz Europa wollen die Euro Media Group (EMG) und deren Tochterunternehmen CTV künftig zwei neu angeschaffte Replay- und Ingest-Server von Sony einsetzen.

Es handelt sich dabei um Geräte des Typs PWS-4500. EMG hat den PWS-4500 bisher schon verschiedentlich bei UHD-HDR-Produktionen als Master-Recorder eingesetzt.

Die Euro Media Group ist in verschiedenen Produktkategorien ein langjähriger und großer Kunde von Sony (siehe etwa Meldung).

Bei Server-Lösungen setzte das Unternehmen bisher aber — wie die meisten anderen TV-Produktionsunternehmen auch — nahezu ausschließlich auf EVS-Server. Andere Anbieter taten sich bislang in diesem Bereich insgesamt sehr schwer, eine größere Marktbedeutung zu erringen. Nun scheint die Front ein kleines bisschen zu bröckeln.

So ist es das erklärte Ziel von EMG, nicht mehr ausschließlich auf Server aus nur einem Haus zu setzen, sondern »die neuen Alternativen auszuprobieren und sie bei verschiedene Arten von Produktionen einzusetzen, um ihre Stärken kennenzulernen und sie unseren Kunden näherzubringen«, wie Ronald Meyvisch, CTO von EMG, erläutert, »auch wenn wir mit unseren bisherigen Servern zufrieden waren und sie auch weiterhin zum Einsatz kommen (…).«

EMG hat nach eigenen Angaben zusammen mit Sony ein internes Schulungsprogramm erstellt, um die eigenen Teams im Umgang mit den Sony-Servern zu schulen und zudem auch die Kunden über die neuesten Technologien und ihre Anwendung zu informieren.

EMG plant nach eigenen Angaben, bis Ende des Jahres 2017 den Einsatz des Sony-Servers PWS-4500 auch auf andere Unternehmensbereiche innerhalb der Gruppe auszuweiten.

Zur Euro Media Group gehört neben etlichen anderen Unternehmen in Europa, die Studios, Ü-Wagen und andere TV-Produktionsmittel und -dienstleistungen anbieten, auch das in Deutschland angesiedelte Unternehmen Nobeo mit Sitz in Hürth bei Köln.